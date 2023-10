La China Suárez tendría un novio secreto

La actriz y cantante tendría un romance con el productor con el que la vincularon tras la ruptura con Rusherking.

La China Suárez lleva varios meses soltera y su vida amorosa es todo un misterio. Sin embargo, hay quienes aseguran que mantiene una relación secreta con Rodolfo Lamboglia, uno de los productores de su última película, con quien ya había sido vinculada tras separarse de Rusherking. Esta relación vendría como viento en popa hace varios meses y a pareja estaría intentando mantener el vínculo en absoluto secreto. En Socios del Espectáculo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich dieron algunos detalles de este romance, del que ya había hablado Yanina Latorre meses atrás, pero que la China se encargó de desmentir en las redes. “Hace ya varios meses Yanina Latorre la vínculo sentimentalmente con Rodolfo Lamboglia. Ahora vuelve el tema a la palestra y la cosa llega hasta los días actuales”, aseguró el conductor del ciclo. “El es uno de productores de lo que va a ser el Martín Fierro internacional en Miami. Reconocemos la primicia de nuestros colégianos, y a mi, esta semana, me dijeron ‘van a full’”, agregó. Además, se refirió a la decisión de ambos de mantener la relación a escondidas y deslizó: “¿Por qué motivo se muestran separados? Nadie sabe, pero lo cierto es que tienen una relación muy potente”. Quién es Rodolfo Lamboglia China Suárez y Rodolfo Lamboglia Rodolfo Lamboglia es argentino y tiene 46 años. Vive en Miami y tiene dos productoras, entre ellas Bourke Films, la que produjo el último video musical de la China, así como “El Duelo”, la película que protagonizó Eugenia el año pasado en Uruguay junto a Joaquín Furriel para Star+. Bourke Films también produjo la entrevista de Alejandro Fantino con la China en medio del escándalo por el “Wandagate” y también el especial que la actriz hizo semanas antes del Mundial de Qatar, donde Lamboglia viajó y se mostró súper cercano a ella en las redes sociales. Según Yanina, Eugenia y Rodolfo “comenzaron a salir en octubre cuando fueron a Qatar”. “Ella estaba saliendo con Rusher en ese momento. Él habla de ella como una mujer libre... Lo que pasa en Qatar se queda en Qatar. Después de eso, hace otro viaje relámpago a Montevideo, no tengo la fecha, pero se ven nuevamente, y de ahí viene el rumor”, remarcó el panelista. Posteo de la China Tras los comentarios de Latorre, Rodo se comunicó con la actriz vía WhatsApp y la China no dudó en compartir la charla en sus redes: “Boluda, si inventan que estoy de novio con vos me espantás todas las candidatas mal jajaja”. A lo que Eugenia respondió con un mensaje de audio: “Lo siento Rodo. Chicas, la idea no es asustar a sus posibles citas. Está soltero y con muchas ganas de conocer gente nueva. Les dejo su Instagram. maneja @rodolamboglia”.