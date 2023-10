Marcelo Tinelli y Momi Giardina se reencontraron tras confirmar que tuvieron un romance

La bailarina se puso nerviosa al explicar los motivos por los cuáles visitó la casa del conductor en diferentes oportunidades.

Después de tantos rumores, se confirmó que Momi Giardina y Marcelo Tinelli tuvieron un romance. A raíz de esto, la bailarina habló de sus declaraciones en el Bailando 2023. Fue Pampita quien, luego de un par de intercambios cómplices entre los dos, se puso picante y quiso saber si a Milett Figueroa no le molestaba la presencia de Momi en el programa. “¿No se pone celosa que viene Momi acá?", lanzó la jurado. “No, ¿por qué se va a poner celosa…?”, contestó Tinelli, mientras la mamá de Juli Castro se hacía la desentendida de la pregunta. Y entonces Moria fue a más y, sin vueltas, disparó: “Yo escuché que vos dijiste ´con Marcelo salimos un montón hace rato´” "Me puse nerviosa, me tiembla la mano. Es verdad que nos vimos muchas veces porque soy amiga de sus hijas y lo conozco a él, trabajé con él y todo, y por eso lo conté. Es mentira que salimos", se defendió Momi Giardina. Pero Pampita, que no la iba a dejar zafar así nomás, insistió: "Yo tengo muchas amigas en el edificio y me dicen que Momi va muy seguido". "No es que niego que conozco la casa, la conozco por sus hijas”, se excusó la humorista.