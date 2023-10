En vivo: se juegan tres partidos del Reducido por el segundo ascenso de la Primera Nacional

Chacarita vs. Temperley, Ferro vs. Agropecuario y Quilmes vs. Gimnasia de Mendoza son los cruces de este sábado.

Hoy 16:53 Ferro Carril Oeste visitará a Agropecuario de Carlos Casares, en la primera fase del Reducido por el segundo ascenso de la Primera Nacional. Además, juegan Chacarita vs. Temperley y Quilmes vs. Gimnasia de Mendoza. Programación y links: 17.30 - Chacarita Juniors vs. Temperley - Link para ver el partido 18.00 - Agropecuario vs. Ferro - Link para ver el partido 21.30 - Quilmes vs. Gimnasia de Mendoza - Link para ver el partido

TAGS Primera Nacional