La Capital realizará durante los próximos días la pavimentación en los barrios Independencia y Reconquista

Las tareas comprenderán, la demolición de pavimento de hormigón y transporte del material existente, luego el movimiento de suelo, la posterior preparación de subrasante y la construcción de pavimento de hormigón simple con cordones integrales del mismo material.

La Municipalidad de la Capital comenzará en los próximos días con la obra de pavimentación de varias calles en los barrios Independencia y Reconquista, en el marco de Programa de mejoramiento de la red vial, que ya concretó este mismo tipo de trabajos en numerosos sectores de la ciudad.

Las obras se realizarán sobre calles: Fray Mariano Pérez (ex calle 505) entre 405 y Viano; Francisco Lascano (ex calle 502) entre 406 y 407; calle Pública entre 406 y 407; Calle Pública entre Francisco Lascano y Díaz Gallo; 3 de Agosto de 1810 (ex calle 404) entre Fray Pérez y Fray Pedro Ramos (ex Calle 506) y 407 entre Díaz Gallo (ex calle 503) y 406 del barrio Independencia. Mientras que en el Reconquista, se llevará a cabo sobre calle 405 entre Solís y Pedro Carol (ex calle 501).

Las tareas comprenderán, la demolición de pavimento de hormigón y transporte del material existente, luego el movimiento de suelo, la posterior preparación de subrasante y la construcción de pavimento de hormigón simple con cordones integrales del mismo material.