Julio Cobos: "Massa es tan kirchnerista como Bregman es libertaria"

Julio Cobos, referente radical y ex vicepresidente de la Nación, dio su opinión acerca de la alianza Macri-Milei.

El rol del radicalismo luego del 22 de octubre exhibió el vigor de su estructura centenaria. Su posibilidad de tomar una decisión autónoma a la de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que se definieron por una alianza con Javier Milei de cara al balotaje, le permitieron volver a tomar protagonismo. Fue en ese marco que Julio Cobos se manifestó al respecto de los candidatos presidenciales y del lugar de Sergio Massa en la coalición oficialista. Cobos, quien fue gobernador de Mendoza, vicepresidente de la Nación durante el gobierno de Cristina Kirchner y senador nacional, recordó que “Massa proviene de la UCEDÉ y estaba muy alineado con Carlos Menem. Luego, formó parte de un frente, el Frente Renovador, que no participó en las PASO con el peronismo en 2015. Esta situación nos favoreció ya que dividió al peronismo y permitió que Macri ganara". “No creo que Massa sea kirchnerista. Lo conozco desde hace 20 años. Massa es tan kirchnerista como Bregman es libertaria”, dijo el actual diputado nacional en radio Mitre y entendió que, en cambio, el ministro de Economía asumió “la responsabilidad de implementar políticas del kirchnerismo que impuso Cristina Kirchner”. Por su parte, criticó la alianza entre Mauricio Macri y Javier Milei porque provocó "un balotaje entre Mauricio Macri y el radicalismo" y analizó que “eso es funcional a Sergio Massa, que hace la plancha mientras está viendo cómo nos peleamos y debatimos. Esto no nos hace bien. Fue un espacio que costó mucho construir y todos tuvimos que ceder posturas”. “Este espacio de Juntos por el Cambio involucra a diez gobernadores, numerosos intendentes, diputados y aproximadamente veinte senadores. Estamos a la expectativa de la posición final del PRO”, precisó. Además, ratificó la posición de la UCR de mantenerse neutrales que, en sus términos, "implica la abstención de expresar una preferencia”. “Neutralidad no es votar en blanco y es no ser funcional a nadie. Es tomar tomar una posición en un sistema que es presidencialista, no estamos en un sistema parlamentario para constituir gobierno”. Para concluir, Julio Cobos insistió que “la gente nos dio el rol de oposición”, que utilizarán para "debatir tres temas esenciales: economía, seguridad y educación. Si llegamos a encontrar políticas de estado o unidad nacional, podemos ir hacia un país de largo plazo y no de coyuntura”.