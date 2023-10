Massa convocó a la UCR desde Tucumán con apoyo de la liga de gobernadores peronistas

Axel Kicillof, Raúl Jalil, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela y Gerardo Zamora, además de la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, acompañaron a Sergio Massa.

Apoyo de los gobernadores peronistas y proclama del preámbulo de la Constitución Nacional, emulando a Ricardo Alfonsín. La convocatoria a un gobierno de unidad nacional tuvo este fin de semana una nueva escala en Tucumán, donde el candidato presidencial de Unión por la Patria (UO), Sergio Massa, acompañó la jura de Osvaldo Jaldo como sucesor de Juan Manzur. Massa tuvo una agenda institucional con acto incluído en el teatro San Martín pero también una cena y un almuerzo reservado con los gobernadores de UP en la residencia de Manzur. Los mandatarios provinciales apoyaron al ministro de Economía en su ultimátum a las petroleras para completar el reabastecimiento de combustibles y repasaron el operativo de fiscalización de cara al balotaje del 19 de noviembre contra Javier Milei. También se evaluó cómo podría impactar el feriado del fin de semana de votación que, de acuerdo al diagnóstico de los gobernadores, complicaría más los planes de votación del electorado identificado con La Libertad Avanza y Mauricio Macri. Tucumán es un distrito clave para Massa. Allí se relanzó la campaña de Unión por la Patria luego de que Massa saliera tercero en las primarias de agosto. Juan Manzur, gobernador saliente, declaró en estado de alerta y movilización al PJ para dar vuelta el resultado. La provincia podría tener una presencia destacada en un eventual gabinete massista, Pablo Yedlin suena para el Ministerio de Salud y el mismo Manzur podría desembarcar como Canciller o Ministro del Interior. Nada está definido aún más teniendo en cuenta la convocatoria de Massa a un gobierno de unidad nacional que incluiría no sólo figuras de la UCR sino también de sectores del PRO y del peronismo cordobés. Massa en Tucumán: en búsque del apoyo radical para el balotaje En Tucumán, Massa reiteró su compromiso de "empezar una nueva página de la historia, con un Gobierno de unidad nacional" a partir del 10 de diciembre, y reivindicó la figura del fallecido expresidente Raúl Alfonsín, quien, dijo, "le puso luz a la democracia argentina". "Vengo una vez más a ratificar nuestro compromiso para que el 10 de diciembre, a 40 años de democracia, en Argentina empiece una nueva etapa con un Gobierno de unidad nacional, donde sin importar de dónde vienen los hombres y mujeres que se integren, nos permita construir una nueva página de la historia", remarcó Massa. Al brindar un discurso desde la Casa de Gobierno, Massa sostuvo que "el norte argentino se va a transformar en el corazón económico del Mercosur y en el punto de encuentro entre el océano Atlántico y el Pacífico". Llamó a las provincias norteñas a "defender la coparticipación frente a un proyecto político que dice que la quiere eliminar", en referencia a su contrincante en el balotaje, el postulante de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei. "El 19 de noviembre hay un presidente que plantea un nuevo pacto federal y aumento de los recursos para las provincias del Norte Grande; y del otro lado hay un señor que dice 'vamos a eliminar la coparticipación'. Yo no voy a abandonar al Norte Grande", contrastó. En una nueva convocatoria al radicalismo, rindió homenaje a Alfonsín, a quien definió como "ese primer presidente que le puso luz a la democracia argentina después de años de oscuridad", y de quien destacó su apuesta por la "unión nacional". Así, y tal como hiciera el fallecido expresidente del radicalismo, Massa citó el preámbulo de la Constitución Nacional en el objetivo de "construir la unión nacional para afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad". "Abrazamos desde el peronismo a los hombres y mujeres de bien que creen en el país de los valores democráticos frente a aquellos que llaman a destruir los valores esenciales de nuestra patria", dijo y llamó a acompañar a UxP "por la educación pública y la seguridad en manos del Estado y no a la portación de armas; por un país con salud pública y no a la venta de órganos, y por el respeto al medio ambiente y la producción nacional". Acompañado por Manzur y su ministra saliente de gobierno, Carolina Vargas Aignasse, añadió: "Los argentinos lo que van a tener conmigo es a alguien con coraje para hacer cambios porque Argentina necesita cambios", dijo y remarcó que esas transformaciones las haría gracias a la "templanza, el equilibrio y la fortaleza que me ha dado la formación de estos años". Vargas Aignasse, actual legisladora provincial, aseguró que "Massa demostró un gran conocimiento de lo que pasa y necesita Tucumán y logró el respaldo de todo el gobierno provincial. Estoy segura que en esta nueva legislatura el diálogo será amplio y permanente con los tucumanos y las tucumanas para poderlos representar, debatiendo los temas que interesan y son relevantes para el crecimiento de nuestra provincia". La convocatoria a sectores de la UCR se replicó también este fin de semana en el conurbano bonaerense, donde el intendente de Malvinas Argentinas, inauguró una plaza con una mención especial para Alfonsín al recordarlo como "un pionero que tenía la misión de llevar adelante los principios de memoria, verdad y justicia". En el cierre de su mensaje, Massa convocó a la militancia a "seguir adelante" porque "falta un paso más", en referencia al balotaje del 19 de noviembre. En conferencia de prensa posterior, el ministro de Economía criticó la propuesta de dolarización de Milei al usar como ejemplo que "cuando le voy a usar el auto al alguien lo primero que hago es pedir permiso". Mientras que en Argentina, dijo, "algunos hablan de dolarización sin tener permiso de los dueños de los dólares". Y sostuvo que que "Argentina lo que necesita es vender más de lo que compra", por lo que valoró a la provincia de Tucumán como "un ejemplo de eso". "Yo escuché que quieren romper (relaciones) con China, hay 70 productos tucumanos que van a China y hay trabajadores tucumanos que si rompemos con China se van a quedar sin vender esos productos", alertó. Sobre la intención de LLA de adoptar el mismo tipo de política con Brasil, alertó que la propuesta de que "el Mercosur se rompa" forma parte de los "delirios que se plantean por la falta de conocimiento de la matriz productiva argentina". En un acto de gran despliegue de dirigentes peronistas, participaron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), además de la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, entre otros.