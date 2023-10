Milei: “En el 90% de las cosas estamos de acuerdo con Macri y Bullrich”

El candidato de La Libertad Avanza destacó el pacto alcanzado con el ex presidente y la ex postulante de Juntos por el Cambio y aclaró: “No me condicionaron en nada”

Hoy 07:29 Este domingo, el día que eligió Mauricio Macri para reaparecer y justificar el pacto alcanzado con Javier Milei para vencer a Sergio Massa en el balotaje, el candidato de La Libertad Avanza hizo lo propio y aclaró que “está de acuerdo en el 90% de las cosas” con el ex presidente y con la ex postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. El economista libertario volvió a referirse a su acercamiento a la ex ministra de Seguridad luego de una dura campaña cargada de acusaciones cruzadas: “Con la coordinación del presidente Macri, nosotros hicimos un pedido de disculpas mutua, que además fue sincero”. Pese a que fustigó a Bullrich hasta el último día de la campaña de cara a las elecciones generales del pasado 22 de octubre, Milei dijo que ambos “teníamos bastantes ganas de arreglarnos”. “Fue un aprendizaje, en lo político y en lo humano. Las dos partes hemos reconocido esta situación”, agregó y destacó el “gesto de grandeza” de los referentes del PRO. Milei habló este domingo en La Nación+, minutos antes que se reprodujera la entrevista a Macri en el mismo canal. Al respecto, remarcó que escucha “bastante” al ex mandatario y que puede ayudar a darle más sustentabilidad “al deseo de cambio” de la sociedad. El diputado de LLA insistió con que el 19 de noviembre el país se juega “por un lado la continuidad de este modelo decadente, que es Massa, que es la casta, que está rodeado de políticos chorros; y, por otro lado, está el cambio”. Milei explicó que él representa “una versión más abrupta” de ese cambio y Bullrich la parte “más moderada”. En este marco, declaró que valora “el apoyo incondicional que hace la señora Bullrich y el presidente Macri” y aclaró: “No me condicionaron en nada”. “En el 90% de las cosas estamos de acuerdo”, insistió. Con respecto al rompimiento que generó en Juntos por el Cambio, el pacto alcanzado entre parte del PRO y los libertarios, Milei reconoció que “hay radicales” con ideas liberales que “son parte de la solución”, pero que hay “una línea alfonsinista” que “ya traicionó a Bullrich” y se alineó con Massa: “Siempre quisieron estar ahí, se sienten más cómodos”. También rechazó el voto en blanco y el ausentismo: “Si no vas a votar, estás favoreciendo a Massa. Cuanto más voto en blanco haya, más favorece que gane Massa”. “Hay que tomar conciencia de la situación, es la continuidad de la decadencia. ¿Quieren continuar con este sistema que nos empobrece o un cambio hacia la libertad?”, cuestionó. “Sería un despropósito perder contra Massa”, agregó. Tras el pacto alcanzado con Macri y Bullrich, Milei reconoció que una parte de Juntos por el Cambio “nos va a ayudar a fiscalizar” el 19 de noviembre. “Está en riesgo la democracia”, justificó. “Pedimos ayuda, que la gente participe, que la población nos acompañe y defienda los votos”, continuó. Tras señalar que “Argentina está al borde de la peor crisis de la historia”, apuntó que el candidato de Unión por la Patria busca instalar una “campaña del miedo” en su contra. No obstante, señaló que “jamás hay que subestimarlo”. Con respecto a que se mantiene el fin de semana largo el día del balotaje, Milei contestó: “Si necesitas hacer trampa es porque perdiste antes de salir a jugar a la cancha, quiere decir que están asustados, que estamos muy competitivos. Si la gente se va de vacaciones y se va a revolear la posibilidad de que siga este modelo empobrecedor, después no nos pongamos a llorar”.

