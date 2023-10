Así lo expresó el licenciado Granados al hablar de la situación política, económica y social de la Argentina a pocos días del balotage.

Este lunes, como todos los días, el licenciado Osvaldo Granados tuvo sus minutos al aire en Radio Panorama para hablar de lo que está pasando en el país en materia de economía y política de cara al balotage presidencial.

“Si falta nafta es una psicosis; si te asaltan, la inseguridad es una sensación; si crees que hay inflación, es algo que tenés en la mente, pero no sucede en la realidad. El argentino, más que economistas y políticos, necesita psicólogos”, expresó Granados y planteó, “el litro de nafta, producto derivado de un commodities, se vende en Argentina a un tercio de lo que vale en el mundo. Entonces ¿cómo convencés a los petroleros de que las refinerías le vendan el crudo a 56 dólares el barril en Vaca Muerta si en el mundo cuesta 90 dólares?”.

“Hay dos cosas que son ineludibles. Una es la devaluación y la otra es el ajuste de cuentas públicas. Es necesario hacer esas dos cosas. La inflación se mantiene alrededor del 10% al mes. Entonces hay que tener un plan. No se puede devaluar si no hay un plan. Por eso después de las PASO hubo ese fogonazo inflacionario. Lo que están tratando de hacer en el Congreso es de sacar nuevos impuestos. Tienen que bajar los gastos, pero lo veo complicado. Tienen que ir a buscar los dólares que están en el exterior o en el colchón, pero me imagino que habrá reglas claras”.

“Están planteando aplicar un impuesto a la herencia y otro impuesto a los bienes de argentinos en el exterior. Por ahí está la clave, porque aunque falten 30 días, ya hay que pensar en el diá siguiente. Van a tener que implementar estas dos medidas, sí o sí van a tener que pasar por ahí”, aseguró.