Dibu Martínez se quedó con el premio al mejor arquero del mundo

El jugador de la Selección Argentina fue galardonado con el Trofeo Yashin como el mejor guardameta de la temporada.

Emiliano "Dibu" Martínez, campeón del mundo con la Selección Argentina, se quedó con el premio Yashin al mejor arquero de la temporada pasada tras su gran año en el Aston Villa de Inglaterra y la conquista de la Copa del Mundo en Qatar ante Francia.

En París, el ex arquero del Arsenal inglés fue elegido por encima del belga del Real Madrid Thibaut Courtois, del alemán del Barcelona Marc-Andre Ter Stegen, el brasileño del Manchester City Ederson Moraes y el marroquí del Al-Hilal Yassine Bounou. Sus intervenciones trascendentales en el Mundial y su gran año con los "Villanos" pesaron en la decisión final.

El premio Lev Yashin, en honor al gran arquero soviético, se lo entregó su papa Alberto, que ingresó por la parte trasera del escenario y se lo notó aún más conmovido que el futbolista del Aston Villa. "Una sorpresa, me sigue a todos. Sin mis compañeros de Selección ni de Aston Villa, no sería posible. Es un mimo a mi carrera, lo importante es ganar en grupo, mi familia. Tengo dos hijos hermosos, mi hermano, mi viejo", declaró el marplatense que, además, quedó decimoquinto en la pelea por el Balón de Oro.

Mientras se reproducían imágenes de la final del Mundial, en la que Martínez fue clave con una atajada impresionante a Randal Kolo Muani, la leyenda marfileña Didier Drogba tuvo que frenar el acto y pedir que cesen los abucheos del público francés para el arquero que, luego de esto, declaró: "Eran los anteriores campeones del mundo. Habíamos hecho un gran partido, Kylian (Mbappé) hizo un partidazo, levanto a Francia. Argenitna jugó bien en el tiempo extra, Leo (Messi) puso a Argentina adelante y nos empató Kylian. Yo no sabía quién me había pateado. Me hubiera encantado que lo terminara Lautaro (Martínez) con el gol de cabeza".

Por último, reconoció a sus contrincantes en la terna: "Mirando a esos fenómenos, son un orgullo. Son arqueros que admiro mucho. Marc (Ter Stegen), Bono que no está. Yo los sigo mucho".