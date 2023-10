Una visita espeluznante: Depredador estuvo en la redacción de Diario Panorama (¡de verdad!)

Edgar es peruano y recorrió todo Sudamérica gracias a su espectacular recreación del personaje alienígena, que este martes revolucionó la redacción de Diario Panorama.

No fue una jornada de trabajo más en la redacción de El Portal Líder en Información. Y es que el devenir natural de las noticias diarias, se vio alterado por la llegada de un particular visitante: El temible Depredador.

Pero tranquilos, que no se trataba del espécimen alienígena creado por Jim y John Thomas que popularizaron en la pantalla grande sus enfrentamientos con Arnold Schwarzenegger y Danny Glover, sino la espectacular recreación conseguida por Edgar Martel, un artesano y cosplayer peruano radicado en Paraguay.

Edgar llegó a Santiago del Estero como parte de su periplo que ya le permitió conocer Colombia, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Brasil, además de recorrer su país natal, Perú y su tierra adoptiva, Paraguay.

Depredador en Diario Panorama

"Todo comenzó cuando terminé de hacer el traje y nadie quería comprármelo. Fue entonces cuando decidí ponérmelo para ver como se sentía. Así comencé a caminar por las calles de Paraguay y al llegar a la vereda de un banco, me denunciaron por temor. Lo que no esperaban era que iba a ser un éxito porque cuando llegué a la comisaría, llegó la prensa y me hice famoso en todo el país. ¡Fue un éxito!", contó.

Así las cosas Edgar logró ganarse la simpatía de las autoridades e incluso la policía de Paraguay le dio un pasaporte especial para que pueda cruzar las fronteras sin problemas y con tranquilidad con su armadura y sus "armas" de combate.

"Todo es artesanal, uso goma eva, cuero, cuero sintético, madera y luces led. Lo único real son los cráneos de mis mascotas, que desenterré para que formen parte de mi indumentaria", relata en detalle.

El futuro lo llevará a otros puntos de Argentina, pero luego este Depredador tiene planeadas visitas a Estados Unidos y México, en donde se hizo conocido gracias a las redes sociales y tierras a las que llegará para mostrar su creación.