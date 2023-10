Tras las elecciones generales, se conoció qué candidato ganó en las cárceles

Para las PASO fueron 22.613 votantes, pero para las generales ese número se incrementó y fueron un total de 25.526, lo cual corresponde al 36,71% del padrón.

La fórmula presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa-Agustín Rossi, obtuvo el 71,87% de los votos en la elección que se hizo entre las personas detenidas en todo el país. Segundo quedó Javier Milei, de La Libertad Avanza, con el 15,49%, y tercera fue Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) con el 5,23%. Así surje del escrutinio definitivo que hizo la Cámara Nacional Electoral.

El resultado es el mismo que se había dado en las elecciones PASO del 13 de agosto y todos los candidatos aumentaron la cantidad de votos. Es porque más personas votaron. El padrón de las personas privadas de la libertad era de 69.520. En las PASO votaron 22.613 y en las generales 25.526, el 36,71% del padrón.

Unión por la Patria obtuvo 17.268 votos, La Libertad Avanza 3.722 y Juntos por el Cambio 1.257. El cuarto lugar fue para Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País, con 1.053 votos y el quinto para el voto en blanco, 965 sufragios. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores, con la candidatura de Myriam Bregman, tuvo 728 votos, mientras que 533 sufragios fueron nulos.

Entre las personas privadas de la libertad, Massa ganó en todos los distritos del país excepto en dos. En Córdoba salió primero Schiaretti, gobernador de esa provincia, y en San Luis, Milei.

Los presos en Argentina votan desde el 2007. Antes los detenidos estaban dentro de las personas que el Código Nacional Electoral y el Código Penal excluía del sufragio.

Las normas fueron modificadas pero no todos los detenidos pueden votar. Están habilitados quienes no tienen condena firme. En 2016, la Cámara Nacional Electoral declaró inconstitucional esa prohibición y le pidió al Congreso que modifique la ley. Pero todavía no se cambió. El tribunal señaló que la libertad es el único derecho del que los detenidos están privados, todos los demás se deben garantizar, entre ellos el voto.

La votación de las personas detenidas está a cargo de la Cámara Electoral que administra el “Registro de Electores Privados de Libertad” y se encarga de hacer el escrutinio definitivo que finalizó la semana pasada. Para esa jurisdicción no hay escrutinio provisorio.

Otra diferencia es que en las cárceles y en institutos de menores se vota con boleta única de papel. Allí el elector marca a quién elige. Los detenidos sólo sufragan para las postulaciones nacionales y lo hacen por el distrito de su último domicilio a pesar de que esté en una cárcel de otra provincia. Si un detenido tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires pero está preso en Córdoba, el domingo 22 de octubre tuvo los candidatos para diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur porteños.

Sí están excluidos de votar las categorías locales. Solo votan para jefe de gobierno porteño y legisladores los detenidos en la cárcel de Devoto que tengan domicilio en la ciudad porque hay un convenio especial que lo permite. O en las provincias donde haya una norma que permita el voto para las categorías locales.

Los detenidos volverán a sufragar en el balotaje del 19 de noviembre entre Massa y Milei. Como se trata de una elección para una única categoría -presidente y vicepresidente-, la Cámara Electoral resolvió que las personas privadas de su libertad no sean diferenciadas por distrito “en virtud de que el escrutinio de dichos votos se realizará de modo centralizado por el Tribunal y será comunicado directamente a la Asamblea Legislativa a los efectos previstos por los artículos 122 y 151 del Código Electoral Nacional”. Así, habrá un único modelo de boleta única de papel con los dos candidatos.