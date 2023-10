Internaron al periodista Jorge Lanata: “Tengo neumonía”

El periodista habló desde la Fundación Favaloro en su programa de Radio Mitre

Un mes y medio después de recibir el alta, Jorge Lanata fue nuevamente internado en la Fundación Favaloro. El periodista se ausentó de su programa de Radio Mitre y pasado el mediodía, Ángel de Brito dio a conocer la noticia del ingreso del conductor a la unidad hospitalaria.

Pasadas las 13.30, el conductor habló desde la Fundación Favaloro para llevar tranquilidad a su equipo y a la audiencia. “Tengo neumonía, me están pasando por vía antibióticos y me tengo que quedar acá hasta que mejore la situación y me pueda ir a casa”, relató el periodista vía telefónica.

Durante la conversación, el conductor intercambió chistes con su equipo, capitaneado por Jesica Bossi y Marina Calabró desde los estudios de la emisora. Y aseguró no estar pendiente de lo que salía al aire: “Ustedes tiene que agradecer que no los escuche, porque si los escuchara echaría a la mitad del equipo”, bromeó. “Es un buen porcentaje”, respondieron casi a coro.

Respecto a sus próximos pasos, se mostró esperanzado de estar al frente de su programa el fin de semana. “Está todo bien, hacemos PPT el domingo”, prometió respecto a su ciclo de El Trece. Además, dijo no tener idea de la inminente final de la Copa Libertadores y aseguró estar portándose bien durante su internación, algo que su equipo tomó con escepticismo: “Si te estás portando bien no sos Jorge Lanata”, bromeó Rolando Barbano. “Por ahora, recién llego”, concedió el conductor.

Lanata había recibido el alta el pasado 16 de septiembre, luego de estar cerca de un mes en la Favaloro con un delicado estado de salud producto de una infección urinaria bacteriana. Y en su regreso al aire de su programa, dio detalles de aquellos días en la clínica. “Estuve complicado, pero es todo tan eventual que de golpe no te pasa nada y de golpe te pasa, es totalmente eventual. Hubo tres etapas que tuve y la última fue más complicada que se llama shock séptico (una infección generalizada). La sensación que tengo ahora es que tuve como cuatro o cinco meses afuera, porque cuando lo ves parece más”, admitió.

El domingo 24 de septiembre fue su regreso a El Trece, para conducir Periodismo para todos. Los días álgidos de actividad política, que incluyeron las elecciones presidenciales, lo tuvieron al frente de su programa de análisis. Pero antes que su mirada sobre la actualidad, volvió a hablar justamente sin filtro sobre su última internación.

“Tengo 63 años, menos un mes. Se me perdió un mes. Estuve un mes en terapia intensiva, dos veces intubado y, realmente de ese mes, es impresionante lo que pasa, no me acuerdo nada. O mejor dicho, me acuerdo sueños. En el tiempo de acá afuera, esos sueños significaron un mes, pero en realidad no lo sé. Pueden haber sido minutos o días, mi cuerpo estaba acá, mi cabeza no. Es un mes que nunca voy a recuperar”, relató el periodista.