El municipio invita a la comunidad a participar del “Gran torneo Amateur, semiprofesional y profesional de Kickboxing”

Se realizará el viernes 3 de noviembre a las 22 en el Club Villa Raquel sito en calle Catamarca e Ingeniero Iturbe.

La Municipalidad de La Banda invita a la comunidad a participar del “Gran torneo Amateur, semiprofesional y profesional de Kickboxing”, que se realizará el viernes 3 de noviembre a las 22 en el Club Villa Raquel sito en calle Catamarca e Ingeniero Iturbe. Asimismo, se tendrá tres títulos en juego donde estará disputando Pappalardo vs Gómez (Título Argentino), dos títulos regionales LBC 67, KG – Subcero vs Kino y LBC 61, KG- Saavedra vs Cramaro.

Por su parte, el profesor Franco Martínez destacó: “Habrá exhibiciones de mis alumnos para ese día, son los más pequeños que se destacan en este deporte y nos”.

“Los interesados en adquirir las entradas pueden dirigirse aquí en La Banda, en Alberdi y Córdoba en una peluquería donde están las anticipadas y en Santiago se deben comunicar con Pappalardo”.

Agregó: “Quiero agradecerle a la municipalidad por el apoyo que me está brindando, y que por medio de sus páginas de las redes oficiales van a poder participar de un sorteo de entradas”.

“Las personas que quieran formar parte de mi team se pueden dirigir a calle Borges entre Sáenz Peña y San Carlos, y nosotros tenemos un solo turno de 22.30 a 00.00 los días lunes, miércoles y viernes”, finalizó Martínez.