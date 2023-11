YPF aumentó en el precio de la nafta en medio de la persistente crisis de combustibles

La subida, que oscilará entre el 5% y el 10%, se produce después de que expirara el congelamiento de los precios de los combustibles.

El Gobierno anuncia un aumento en el precio de la nafta, a pesar de que la crisis no ha cesado. La subida, que oscilará entre el 5% y el 10%, se produce después de que expirara el congelamiento de los precios de los combustibles. La escasez de combustible sigue siendo un problema significativo en muchas provincias, con largas filas de automovilistas esperando en las estaciones de servicio de todo el país.

El congelamiento de precios que se implementó después de las elecciones primarias (PASO) no se cumplió completamente, ya que las empresas, tanto privadas como YPF, aplicaron aumentos que oscilaron entre el 2% y el 3%. En algunas estaciones de servicio del interior del país, los incrementos fueron aún mayores.

Aunque las autoridades no han especificado la magnitud exacta del aumento, se espera que esté en línea con los recientes incrementos del esquema de Precios Justos, que rondaron el 5%. Sin embargo, no se descarta que el aumento sea mayor y alcance hasta el 10%. A pesar de este ajuste, no se resolverá el atraso significativo que ha acumulado el precio de los combustibles, que ha aumentado alrededor del 60% en lo que va del año, mientras que la inflación supera el 120%.

El ministro Sergio Massa se reunirá con representantes de las compañías petroleras para establecer los términos del acuerdo. Esta reunión podría ser un intento de poner fin a las tensiones que surgieron recientemente, con Massa acusando a las petroleras privadas de especular con el suministro de combustible en medio de la crisis económica.

El último aumento en los precios de los combustibles ocurrió la semana posterior a las PASO, a mediados de agosto, con un aumento del 12%. Desde entonces, los precios al consumidor han seguido aumentando debido a la escalada de la inflación. La escasez de combustible se ha convertido en un problema en el interior del país durante las últimas dos semanas y ha afectado también a la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de los esfuerzos del sector para normalizar la situación de abastecimiento, las colas en las estaciones de servicio continúan.

La falta de combustible ha llevado a especulaciones sobre la posibilidad de un aumento mayor en los precios, aunque el gobierno insiste en que no será del 40% o 20%. A pesar de la incertidumbre, se espera que el aumento supere la pauta de Precios Justos. La situación de abastecimiento sigue siendo un problema en el corto plazo, especialmente en algunas provincias, donde los usuarios aún enfrentan largas esperas para cargar combustible. En las ciudades de frontera, la demanda de automovilistas extranjeros agrava la situación.