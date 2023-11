“Despejando”: la salida familiar de L-Gante y Tamara Báez en un destino playero

Acompañados por amigos y familiares como Claudia Valenzuela, mamá del cantante, la pareja registró distintos momentos del viaje desde el trayecto de ida, y las compartieron en sus redes.

En las últimas semanas, y luego de haber recuperado su libertad, L-Gante estuvo algo distanciado de Tamara Báez, algo que quedó en evidencia por un viaje que Wanda Nara hizo a la Argentina. Sin embargo, pensando en el bienestar de su hija Jamaica, ambos limaron asperezas y encararon hacia un destino playero en busca de vacaciones, más precisamente a la ciudad de Pinamar.

Acompañados por amigos y familiares como Claudia Valenzuela, mamá del cantante, la pareja (¿o ex?) registró distintos momentos del viaje desde el trayecto de ida, y fueron compartiendo imágenes en sus redes sociales. En una de ellas, la pequeña aparece feliz, desempacando una valija llena de juguetes.

Te recomendamos: "Me quieren hacer pisar el palito": el tenso cruce entre L-Gante y Andy Kusnetzoff en PH

Entre postales del viaje, el ícono de la cumbia 420 intercaló una pasada por la barbería para ajustar el look y noticias de su carrera musical, como la pronta salida de su disco CELD4 y el estreno de la Mission #19 junto al productor Alan Gómez. Por su parte, Tamara mostró los preparativos de un asado y también un paseo de la abuela Claudia de la mano de la pequeña Jamaica.

El último sábado, el cantante cuyo verdadero nombre es Elián Valenzuela protagonizó un tenso momento en PH: Podemos Hablar (Telefe), el programa de Andy Kusnetzoff, por el malestar que le generaron unas preguntas del conductor y algunas invitadas, a quienes acusó de quererlo “hacer pisar el palito”. El músico no se guardó nada, pero no especificó el motivo detrás de su descontento. Minutos antes, había hablado sobre su relación con Wanda Nara.

El artista reveló cómo surgió su vínculo con la empresaria al recordar que comenzaron a interactuar a través de “reacciones de fuego en Instagram”. “Con eso se da a entender que hay onda”, le explicó el cantante a Marilina Ross, quien también participó como invitada del programa.

Te recomendamos: Tras recuperar la libertad, L-Gante prepara su regreso a los escenarios

Sin embargo, Elián contó que se conocieron tiempo después en un evento que se organizó por una pelea de Yao Cabrera. En ese momento, le tocó sentarse junto a ella. “Tanteando, ahí tranqui. No sé, ‘digo: ¿Le gustará que le hable así o así?’”, relató. Frente a esto, Karina Mazzocco y Pía Shaw comenzaron a hacerle preguntas. “¿Te encantó apenas la viste?”, consultó Mazzocco y su colega agregó: “Si vos empezaste a pensar ‘cómo me muevo’, es porque ya te gustó” y luego retrucó: “¿Llegó el fueguito después?”.

Te recomendamos: “Se enamoró de Wanda”: la decepción de Tamara Báez con L-Gante después de todo el apoyo que le dio

L-Gante aseguró que, tras esa interacción, fueron a comer, pero no quiso profundizar mucho sobre el tema. “No cuento más, ya está”, dijo entre risas. Sobre las salidas, Kusnetzoff intentó ahondar sobre a dónde iban en sus citas, mientras que Shaw aclaró que “salieron bastante sin que el periodismo sepa”. Mazzoco, por otro lado, le consultó si la mujer que le pasaba rodajas de kiwi en la boca durante un móvil que hizo con su programa era Wanda. “No, yo contrato una persona para que me de kiwi”, contestó bromando el referente de cumbia 420.

Te recomendamos: Qué dijo Mauro Icardi luego de que L-Gante confirmara su romance con Wanda Nara

La conversación finalizó luego de que L-Gante confirmó que se había “enganchado” con Wanda, pero reconoció que “era un quilombo con su pareja (por Mauro Icardi)” y expresó que “por mente clara de los dos” decidieron terminar su vínculo.

El tono de la charla cambió minutos después, cuando el conductor vio molesto a Valenzuela, por lo que le consultó qué le sucedía. “Quedé enojado un poco”, comenzó diciendo serio L-Gante. Al ser consultado sobre los motivos que lo llevaron a sentirse así, el cantante confesó: “Porque me puse a pensar… Vos me invitás a tu programa Podemos Hablar y puede explotar, pero también puede no explotar”.

“Si yo fuera un chico de mentalidad débil, hubiera caído en cada una de las trampitas que me han dicho para pisar el palito, que ustedes saben que me puede generar problemas personales, que lo tendrían que saber porque son profesionales”, continuó y ejemplificó: “Si viene un pibito de mi edad que no está tan pillo a la forma de hablar de ustedes, frente a una cámara, que queda expuesto por todos lados, le iría mal”. En ese sentido, quiso dejarles en claro a todos los presentes que él “no están hablando con un boludo”. L-Gante recalcó que “quedó muy enojado” y, antes los intentos de solucionar las cosas de parte de Kusnetzoff, lo cruzó: “No yo no tengo drama de nada, vos tampoco tendrías que tener drama de nada”.