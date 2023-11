Sergio Massa confirmó la continuidad de subsidios y anunció la unificación de empresas públicas

En A Dos Voces, evitó definir quiénes serían sus funcionarios y cuántos ministerios tendría en un eventual gobierno, pero ratificó que convocará a dirigentes de todas las fuerzas políticas.

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, confirmó este miércoles que en caso de ser electo presidente se mantendrán algunos subsidios: anunció la unificación de empresas públicas, y anticipó que propiciará una paulatina unificación cambiaria y progresividad tributaria.

Si bien evitó dar nombres sobre quiénes integrarían un eventual gabinete y cuántos ministerios tendría, en A Dos Voces, por TN, ratificó que convocará a dirigentes de todas las fuerzas políticas.

“Vamos a equilibrio fiscal, vamos a un fuerte superávit comercial para acumular reservas, que nos va a permitir fortalecer la moneda y bajar la inflación y consolidar el crédito”, dijo Massa, que también aseguró que hay que “seguir sacando la pata de encima” al complejo agro.

Cómo es el plan económico de Massa

Como viene sosteniendo en sus últimas intervenciones, Massa ratificó que encarará “un acuerdo de unidad nacional, que permita que gente que hoy está en una posición de silencio o de abstenerse de tomar posición pueda integrar” su gobierno y con las cuales definir “diez políticas públicas, diez políticas de Estado”.

Tras considerar que tuvo “la enorme responsabilidad de estabilizar a la Argentina en el año de su peor crisis de los últimos 30 años”, debido a “un acuerdo criminal con el Fondo (Monetario Internacional) y una mala negociación” posterior que “desgraciadamente afectó mucha la estabilidad que los argentinos se merecen”, el tigrense destacó que “la Argentina el año pasado sobrecumplió sus metas sosteniendo algunos subsidios”.

“Respecto de la simplificación cambiaria, que es un camino que tenemos que recorrer, lo tenemos que recorrer paulatinamente para que la brecha que se produce por el mega endeudamiento y crisis de sequía no termine impactando en el bolsillo de la gente”, dijo en otras de sus definiciones económicas.

En cuanto a la eliminación del Impuesto a las Ganancias, destacó que durante su gestión al frente del Palacio de Hacienda se convirtió en ley “con la contra de quienes hoy dicen que hay que volver a poner el impuesto”, y aseguró que con esta medida “decían que la recaudación iba a caer y creció”.

“Imagine esos trabajadores que ganaron entre $100.000 y $500.000 de Ganancias, que a partir del 10 de diciembre, si ganan estos señores, pierden entre $100.000 y $500.000 de salario”, apuntó.

Por eso, camino a la estabilización económica, anticipó que “el déficit cero va a ser producto de un Estado más austero en término de gastos, pero también de mayor justicia tributaria”, porque “hay una matriz tributaria que es injusta”. “Terminada la elección, tenemos que sentarnos con el Congreso y debatir una matriz más justa; tener progresividad tributaria”, aseguró.

Qué dijo Massa sobre haber sido el candidato más votados en medio de la crisis económica

En el mismo sentido, enfatizó que “no es un problema de gradualismo o shock, es un problema de ponerse objetivos y cumplirlos” y consideró que más allá de la crisis económica, “lo que los argentinos privilegian es un sistema de valores”.

“La mayoría de los argentinos no quiere vivir en una sociedad donde haya libre venta de armas; defiende que haya un programa de computadoras y no de libre venta de armas; no quiere que en la Argentina se vendan órganos; cree en la educación pública, gratuita y de calidad como línea de partida de igualdad de oportunidades. La universidad pública, no con vouchers ni paga, nos da la oportunidad de ser uno de los cinco países elegibles en capital humano, eso es un valor que tenemos que defender y que los argentinos defienden”, dijo Massa.