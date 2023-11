Fátima Florez desmintió su separación de Javier Milei: "Tenemos una conexión muy grande"

La imitadora rompió el silencio tras los rumores de crisis y escándalo luego de las Elecciones 2023, y aseguró que está feliz con el candidato de La Libertad Avanza.

Fátima Florez desmintió estar separada de Javier Milei y aseguró que están muy bien y felices. La aclaración de la humorista llegó luego de que en las redes sociales volviera a ser tema los rumores de crisis y escándalo con el candidato de La Libertad Avanza.

En diálogo con Fátima Florez expresó: "Estoy muy feliz. Hace ya cuatro meses que estamos en pareja, conocí a una persona increíble. Es cariñoso, super inteligente, tenemos unas charlas increíbles, una conexión espiritual superlativa... Estamos muy felices"

"No estamos separados", afirmó la imitadora. Sobre los rumores de pelea tras las Elecciones, dijo: "Ese día era su cumpleaños, la pasamos fantástico. Era muy importante porque era su cumpleaños, y se festeja con todo".

Respecto a cómo hacen para complementar sus vidas ocupadas por el tiempo que les demanda el trabajo, Fátima Florez contó: "Somos personas con muchísimas actividades. Somos dos persona muy ocupadas, pero ya nos conocimos y enamoramos así, no nos sorprende. Es una conexión muy grande, tenemos encuentros muy lindos y la pasamos increíble. El vínculo se construye y afianza todos los días"

"Nunca me dio miedo la exposición. Me manejo con lo que siento, con la intuición, soy más pasional que racional. Le hago caso a mi corazón", se sinceró. Cuando le consultaron por qué no subió al escenario a festejar junto a Javier Milei en las Elecciones 2023, manifestó: "Estaba al lado, pero era su momento. Somos muy respetuosos el uno del otro".

Qué pasó entre Fátima Florez y Javier Milei

Un supuesta separación de Javier Milei y Fátima Florez volvió a ser tema en las redes sociales y crecen los rumores con respecto al presente de la importante pareja.

Este miércoles, muchos decidieron reflotar en X algunos videos del pasado 24 de octubre, cuando se dijo por un par de minutos que el candidato a la presidencia por La Libertad Avanza y la humorista estaban separados tras las Elecciones Generales y algunos conflictos personales; de hecho, fueron los periodistas de Socios del Espectáculo (El Trece) quienes habían dado por confirmada la información.

Sin embargo, ese mismo día tras desarrollar el tema de su supuesta ruptura con el panel, Virginia Gallardo se comunicó personalmente con Javier Milei, con quien tienen un vínculo personal de amistad desde hace mucho tiempo, para pedirle que le confirmara si era cierto o no que estaba separado de la artista, ante lo cual Milei respondió enfático: "Esto es una tontería".

Además, el candidato a la presidencia por La Libertad Avanza explicó: "Ayer estuvimos juntos, de hecho, en la nota con Viale, Fátima estaba con Kari". Sobre el motivo por el que Florez no subió con él a la tarima del búnker el domingo, Javier afirmó: "Es un acto político y mantenemos separadas nuestras actividades profesionales".

"Pasamos un montón de tiempo juntos el sábado, el domingo y el lunes", agregó el economista.

Nancy Duré contó que Javier Milei y Fátima Florez habrían culminado su relación tras las últimas elecciones: "Ayer te adelantaba que habían empezado los primeros roces de la pareja, hoy yo sé que lo van a desmentir porque confirmarlo en este contexto sería un escándalo, pero a esta hora Fátima y Milei están separados".

Además, la periodista especificó cuáles serían los motivos que distancia a la mediática pareja: "Me animo a decirlo porque he hablado con gente del entorno de él que no ve con buenos ojos a Fátima, con gente del entorno de ella que no ve con buenos ojos a Milei y con vecinos del edificio de Coronel Díaz, donde vive Fátima y donde se producen los encuentros íntimos de la pareja, que ya se fueron a quejar por los gritos de discusiones".

Por su parte, Rodrigo Lussich argumentó que el entorno político de Milei estaría en desacuerdo con la relación: "Le han empezado a comer el coco con el hecho de que no subiera el domingo en las elecciones, se debe a que la gente no le gustó su pareja con Fátima Florez y que lo mejor rumbo al ballotage es sacársela de encima".

"Hay algo que dice la gente cercana a los dos, que tiene que ver con algo que Milei sostiene desde hace mucho tiempo. Él dice que primero está su perro Conan, después está la economía, después está el trabajo y después está la pareja. Me dicen: 'Acordate que Fátima está acostumbrada a un Noberto, que vivía pendiente de Fátima las 24 horas'", sumó Nancy, mientras que confirmó que la ex del candidato, Daniela, la cantante, sigue muy en contacto con él: "Ha seguido hablando con Milei hasta el día de hoy, incluso, lo llamó el domingo para felicitarlo por su cumpleaños".