"Massa no tolera al presidente del Banco Central hace bastante tiempo"

Un pormenorizado análisis del convulsionado panorama político y económico del país es el que realizó este jueves el licenciado Osvaldo Granados en su columna para Radio Panorama.

El especialista se refirió en primer término a la crisis por la escasez de combustible que mantuvo en vilo al país durante las últimas semanas y obligó a la intervención del ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa para regularizar la situación.

"La gente de campaña de Massa estuvo averiguando de quien fue la culpa, porque en la política argentina alguien tiene que ser responsable. Resulta que YPF tenía que compensar la caída de producción de dos refinerías en reparación, entonces se compraron cuatro barcos de nafta y gasoil. Al momento de pagar, YPF pidió dólares al Banco Central, desde donde le dijeron que no tenían y que utilice los de ellos. Se logró entonces que la Comisión Nacional de Valores actuara sobre una sociedad de bolsas a la que le pidió que le diera dólares a YPF. Ahí comenzó el problema, y al demorarse comenzó a faltar el combustible", explicó el analista y agregó "Massa lo quiere matar al presidente del Banco Central (Miguel Ángel Pesce) no lo tolera hace bastante tiempo".

En otro tramo de su columna consideró que uno de los puntos salientes que dejó la jornada de ayer fue la confesión de la Ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, quien admitió que hay 817 casos de personas que realizaron viajes de lujo en cruceros por el mundo y reciben planes sociales. Anticipó además que existen más casos.

Finalmente, vertió algunas consideraciones sobre la denominada por algunos sectores "campaña del miedo" impulsada desde el oficialismo en torno a los subsidios que entrega el Estado para el pago de los servicios.

"Si no podes pagar el gas, el agua, el colectivo, la salud si no se subsidia desde el Estado. ¿No será la causa que los salarios no alcanzan? ¿O que los sueldos son en pesos y estos cada vez valen menos? ¿Quién tiene la culpa? Esa es la pregunta del millón cuando se quiere meter miedo con los subsidios y lo que se paga por los servicios, porque la inflación es cada vez más alta", reflexionó.