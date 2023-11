"Vilila ha sido mi ángel de la guarda, si hoy estoy vivo es gracias a él"

Así lo recordó William García, un vecino del barrio Sarmiento, a quien Vilila había cuidado durante meses cuando estuvo internado a causa de un grave accidente de moto.

Luego de conocerse la noticia de la muerte de José Antonio "Vilila" Varela, muchas personas dejaron sus saludos y muestras de dolor por la pérdida de su amigo o vecino.

Entre los muchos recuerdos nos llegó un video de un emotivo momento que tuvo Vilila hace un par de años atrás, cuando se encontró en la calle con los integrantes de su grupo favorito, Los Kijanos, quienes salían de dar un recital en el penal de mujeres.

Para fortuna de Vilila, Los Kijanos iban en compañía de William García, su vecino del barrio Sarmiento y además sonidista del grupo. Despojado totalmente de timidez, “Vili” le pidió al grupo que le canten su canción favorita: El cantinero. “Ese tema en realidad se llama `A través del vaso´, pero seguramente él la identificó así por el estribillo”, recordó entre risas Ramón Lacube en diálogo con Diario Panorama.

Ante esto, Willy le insistió por favor a sus compañeros, Ramón y Nacho, que concedieran el pedido de Vilila. Inmediatamente, Los Kijanos sacaron una guitarra e interpretaron una versión única de “A través del vaso”, solamente para “Vili”. El emotivo momento quedó registrado en un video del celular de Willy, quien hoy recordó a su amigo con mucho afecto: “Cuando yo tenía 22 años tuve un accidente en la moto. Estuve internado muy grave durante meses en el hospital Regional y Vilila me cuidó. Todos los días venía y me decía `negro, ¿cómo estás, cómo has amanecido?´ y me cuidó todos los días durante mi internación”, recordó con un profundo agradecimiento y agregó: “Vilila es mi ángel de la guarda. Si hoy estoy vivo es gracias a él”.

“A Vili lo conocemos desde chico, es muy querido en el barrio. Era una excelente persona, un gran tipo. Entrar hoy a Diario Panoram y enterarme de su muerte ha sido un golpe muy duro, pero lo vamos a recordar con mucho amor y agradecimiento por la persona que ha sido”, remarcó emocionado su amigo William.