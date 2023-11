¿Boca o Fluminense? Enzo Fernández expresó por quien hinchará en la final de la Copa Libertadores

El exjugador de River y actualmente en Chelsea se refirió al choque del sábado en el Maracaná.

A tan solo dos días de la final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense, el mundo aguarda por conocer al próximo campeón de América. Mientras tanto, varios futbolistas esperan atentos y hasta se animan a reconocer por quién hincharán durante el partido del sábado. Uno de ellos fue el exjugador de River y actual mediocampista de Chelsea, Enzo Fernández, quien reconoció que parte de su familia hinchará por el Xeneize, pero que él apoyará a Fluminense.

"Mis hermanos van a hinchar por Boca. Yo no tengo preferencia, que gane el mejor... pero hincho por Fluminense", reconoció el campeón del mundo con la Selección Argentina en una entrevista con ESPN Brasil. Además, dijo que seguramente verá el partido si es que a esa hora está en su casa.

El futbolista ecuatoriano Moisés Caicedo también formó parte de la entrevista y manifestó su apoyo a Fluminense, aunque lo hizo con una curiosa justificación ya que admitió no haber visto partidos de Boca: "Creo que la gana Fluminense. Los jugadores brasileños son muy buenos, los he visto mucho y no vi jugar a Boca".