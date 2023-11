El incómodo momento de Luciano Castro con una presentadora en la TV paraguaya

“Si lo hago yo, voy preso” expresó al aire Luciano Castro, tras la actitud que tuvo una de las integrantes del programa. El actor fue invitado a un programa de Unicanal.

Luciano Castro está en Paraguay por sus compromisos laborales relacionados al teatro. El actor fue invitado a La mañana de Unicanal, un magazine matutino de la señal Unicanal. A pocos minutos de su entrada en el set, vivió un momento de tensión con las conductoras del ciclo.

Todo comenzó cuando la presentadora Dallys Ferreira, quien trabajó y vivió un tiempo en la Argentina, le dio la bienvenida al artista que estaba con su colega Pablo Rago para promocionar la obra El divorcio, que ya se ha presentado en la calle Corrientes con buenos resultados.

Luego de saludar a Dallys con un beso en cada mejilla, como se acostumbra en el país vecino, Luciano quiso saludar a Dora Ceria, otra de las conductoras del ciclo. Pero ella se alejó y con su dedo índice le tocó el brazo y dijo muy emocionada: “¡Es de verdad, señora! ¡Es de verdad!”. A continuación, le dio el doble beso.

Tanto Ferreira como sus compañeros se rieron, pero Castro no. Al darse cuenta de que habían incomodado al invitado, el presentador Jorge Riveros le dijo: “Perdón, Luciano, por todo esto”. Sin embargo, la producción siguió con el chiste y puso de fondo “Careless Whisper”, la canción de George Michael que habitualmente se utiliza para connotar un escenario de sensualidad.

Te recomendamos: Flor Vigna y Luciano Castro disfrutan de un amor sano: "Nos juramos..."

Cuando Dallys le preguntó si estaba acostumbrado a ese tipo de halagos, Luciano contestó: “Lamentablemente sí”. “¿Por qué? ¿No te gusta?”, le consultó la conductora. “No me molesta, pero si yo lo hago al revés tengo una demanda. Si yo te digo ‘a ver si es de verdad…’, todos dirían ‘¡ehhh!’. Y vamos todos presos. Si lo hacés vos es gracioso; si lo hago yo voy preso. Pero no pasa nada, sigamos”, respondió el actor.

Intentando salir adelante, Ferreira aseguró: “Me gusta que traigas este tema acá, porque…”. Pero Castro no la dejó terminar y afirmó: “Porque la igualdad (entre el hombre y la mujer) no existe. No la vendamos como humo. Pero no importa, vinimos a otra cosa...”.

La conductora quiso recoger el guante una vez más para hablar sobre el acoso y la desigualdad. Y Luciano la volvió a interrumpir. “Vos conocés porque estuviste mucho en la Argentina. A mí no me molesta porque yo me sienta ‘prostituido’ por eso, sino que me molesta la desigualdad”. “Ah, me encanta”, concluyó Ferreira y lo invitó a sentarse en el living para iniciar la entrevista.

Te recomendamos: Luciano Castro subió una foto con Flor Vigna y espantó los rumores de crisis

Por otra parte, Flor Vigna fue noticia al hablar sobre la posibilidad de abrir la pareja con Luciano Castro en su última aparición en el Bailando 2023 (América). En diálogo con Marcelo Tinelli, la participante aseguró: “Siento que es un papichulo y que todas me lo quieren chorear. Es un potro, encima conocen el envase nada más, porque por dentro es el hombre de mi vida”. Además, reconoció que le gusta que el hombre que está con ella sea deseado: “Un poco me calienta”, fue más allá en su descripción, un pensamiento que también compartió el conductor.

“Todavía no lo charlamos, yo no tengo ningún permitido por el momento y Castro tampoco, pero me dijo que le gusta Jennifer Lawrence, de Los juegos del hambre, pero es de afuera”, expresó la cantante. Además, manifestó a corazón abierto: “Quizás lo llevo a la fiesta y le gusta alguien y lo charlamos medio borrachines, pero tiene que ser consensuado. Me gusta pensar que voy a estar con él a lo largo de mi vida y que por ahí en unos años, porque ahora vamos casi tres, puede ser”. Por último, agregó: “A los cinco años, ponele, hay que reinventar la pareja, por ahí llamar a una mujer, puede ser”.