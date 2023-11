"Es ridículo": el fuerte descargo de Sofía Gala luego de que la bajaran del avión en Aeroparque

La actriz desmintió de manera rotunda las acusaciones de haberse robado productos de un free shop y aseguró, de manera un poco irónica, que "fue bastante divertido".

Bajaron a Sofía Gala de un avión tras acusarla de no pagar los productos que se llevó del free shop. Según trascendió, se encontraba en el vuelo 1608 MDQ con destino a Mar del Plata, cuando las autoridades detectaron una situación irregular.

Tras quedar envuelta en el escándalo, la periodista de TN Mariana Mactas habló con la actriz, quien desmintió de manera rotunda las acusaciones y aseguró que no sabía por qué la habían bajado del vuelo.

“Acá estoy. Es tan ridículo que no se puede hablar. No sé qué pasó. La verdad es que no puedo hablar de eso porque no entendí bien qué pasó”, lanzó la hija de Moria Casán.

Acto seguido, sumó: “Está en mano de mis abogados”. Y concluyó: “Fue bastante divertido. (...) Me bajaron del avión y después me volvieron a subir, porque se ve que no pasó nada”.