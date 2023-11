Crítica de "Trolls 3"

La nueva entrega de los seres purpúreos de DreamWorks rinde homenaje a las boy bands de los noventa. Justin Timberlake, icono de la época con NSYNC, vuelve a poner voz a Branch.

Por Fausto Fernández

Para Fotogramas

Tercera entrega en el brilli-brilli universo de estos muñequitos que llegaron a convertirse en los tótems de bolsillo de la generación rave y de la ruta del bakalao, ‘Trolls 3’ es la menos pensada como una piruleta de LSD para la chavalería (y la menos chute de karaoke petardil) y la más seguidora de las fórmulas de la primerísima, y menos interesante, DreamWorks o de atentados contra la animación y contra su público potencial (públicos potenciales: no olvidemos a los padres que llevan a sus hijos al cine) como esas patrullas caninas de las que no quiero acordarme, salvo para desearles un tour por restaurantes coreanos.

Aun así, aun siendo la más flojita de esta trilogía fosforito y musical, ‘Trolls 3’ mantiene el tipo de un purpuríneo diseño de color e iluminación, y sobre todo una cinefilia vintage que a la postre acaba sentándole bien a un homenaje (del cual quien más disfruta es un Justin Timberlake nunca tomándose este trabajo como algo rutinario) a las boy bands noventeras (ese diálogo que menciona de manera divertida -como hacía con el eurowestern ‘El blanco, el amarillo y el negro’- a los top del top de estas formaciones), concretamente a los NSYNC, quienes además contribuyen con temas clásicos y uno nuevo.

Ese viaje (y cada una de las películas de los ‘Trolls’ no deja de ser la crónica de uno: ¿no estaremos ante un ‘El señor de los anillos’ de criaturitas fluorescentes?), el del hermano y el de la reunión del grupo, los Brozone, sigue paso a paso el de Mickey Rooney y Judy Garland en aquellas algarabías camp tipo ‘Hijos de la farándula’, y, por supuesto, a la misión de Dios que Jake y Ellwood Blues emprendieron en ‘Blues Brothers’. De ella, de su director, John Landis, toma la película un humor absurdo y cómplice, agradablemente a veces (no demasiadas) malote y paraescatológico (ese WC…), aunque termine pesando el ‘We are family’, no como una declaración de intenciones soul-gayer, sino como una innecesaria nota de discordante conservadurismo.

Carece esta vez esta aventura troll-dazzler de una playlist que al menos a quien esto escribe le haga incordiar a sus vecinos de platea cantando, pero lo que no se le puede negar a ‘Trolls 3’ es su contagioso optimismo, su regalo a los fans de las boys bands (y de Camilla Cabello) y su sesión de estroboscopia para todos los públicos.