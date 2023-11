Horror: un joven de 21 años mató a cuchillazos a su hermano menor

El padre encontró a sus hijos desvanecidos y ensangrentados cuando llegó a su hogar. Aseguran que ambos padecían trastornos psiquiátricos.

Un joven de 18 años murió tras ser atacado a cuchillazos por su hermano en Mar del Plata y el agresor, de 21, sufrió heridas y fue trasladado a un centro de salud. De acuerdo con lo que informó La Capital, el hecho ocurrió en una casa ubicada en la calle Racedo al 4.600 cuando los hermanos identificados como Joaquín y Federico Toledo se encontraban solos y, por motivos que se desconocen, ambos confrontaron y se lesionaron recíprocamente. Momentos más tarde, el padre de ambos llegó al lugar, halló a sus dos hijos desvanecidos y ensangrentados y al revisarlos constató que el menor no tenía signos vitales y el otro sí, por lo cual de inmediato dio aviso a la Policía y una ambulancia del SAME trasladó al joven herido hasta el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Fuentes oficiales confirmaron al medio marplatense que ambos jóvenes padecían trastornos psiquiátricos y que las peleas entre ellos eran frecuentes. En tanto, el fiscal Fernando Berlingeri asistió al lugar para observar la escena y la labor de la Policía Científica que realizó las tareas pertinentes, tras lo cual se inició una causa por el delito de homicidio agravado por el vínculo, aunque se investiga por estas horas los detalles de los sucedido. El propio padre contó que su hijo mayor posee esquizofrenia no declarada y que el menor sí estaba bajo tratamiento, y que eran comunes las peleas entre ambos hermanos, mientras que la madre, que es docente, cuando ocurrió el hecho.