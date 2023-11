Coti Romero reveló que se besó con otro ex Gran Hermano

Luego de la polémica con su ex "El Cone", Coti Romero le contó a Marcelo Tinelli que se beso con un ex compañero del reality.

Como es costumbre, cada noche del Bailando 2023 se convierte en una noche única, de performances, de escándalos y confesiones como lo fue esta noche de jueves. Marcelo Tinelli ni bien arrancó el programa contó que Coti Romero había dejado "una confesión". "Coti me acaba de dejar un mensaje tremendo. Una confesión, porque hoy es día de confesiones. Vino Coti y me dijo: 'me di un beso con un ex Gran Hermano, que no era el Conejo'. Le pregunté si era un piquito nada más, pero me dijo que fue un chape con lengua en un after de la Bresh", anticipó el conductor. Acto seguido, Ángel de Brito tomó la palabra y dijo" "Se picoteó en un after al ganador de Gran Hermano, a Marcos Ginocchio". Y Marcelo Tinelli acotó "te lo chapaste al flaco ese que está en Finlandia", en ese momento el estudio se llenó de aplausos y felicitaciones para la correntina. Ante la ausencia de respuesta por parte de la exhermanita, De Brito dijo "¿Qué pasa Coty, está muda?, ¿Cómo besa Marcos?". Coti finalmente aflojó y rompió el silencio: "Nos podemos besar con mucha gente, no significa nada eso. Besa bien, pero no ando puntuando los besos de la gente".