Agenda de Central Córdoba: día y horario confirmados para recibir a Estudiantes

El Ferroviario ya tiene agenda para su próximo encuentro de local en la Copa de la Liga.

La Liga Profesional de Fútbol anunció la programación de los encuentros correspondientes a la 13ª fecha de la Copa 2023.

Central Córdoba abrirá la fecha al recibir a Estudiantes de La Plata el viernes 10 de noviembre a las 19 en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Cabe mencionar que este domingo a las 18:30 el Ferroviario visitará a Racing Club por la 12ª jornada del torneo.

Programación:

Viernes 10 de noviembre

19.00 Central Córdoba vs Estudiantes

21.00 Gimnasia vs Atlético Tucumán

Sábado 11 de noviembre

16.00 Argentinos vs. Vélez

18.30 Rosario Central vs. River

20.00 Lanús vs. Racing

21.00 Huracán va. Arsenal

Domingo 12 de noviembre

14.30 Colón vs. Talleres

14.30 Defensa y Justicia vs. San Lorenzo

16.45 Tigre vs. Platense

16.45 Boca vs. Newell’s

19.00 Belgrano vs. Unión

19.00 Independiente vs. Banfield

Lunes 13 de noviembre

19.00 Sarmiento vs. Godoy Cruz

21.00 Instituto vs. Barracas Central