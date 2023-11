Se realizó el XII Encuentro Nacional de la Comisión de Jóvenes Procesalistas: "Desafíos Actuales del Sistema de Justicia"

Las actividades son organizadas por el Centro Único de Capacitación, conjuntamente con la Comisión de Jóvenes Procesalistas de la Asociación Argentina de Derecho Procesal.

Dio inicio, en la mañana de viernes, el XII Encuentro Nacional de Jóvenes Procesalistas, "Desafíos Actuales del Sistema de Justicia", actividad que se desarrolla en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Tribunales y que convoca a prestigiosos juristas y especialistas en la materia.

En el marco de la ceremonia de apertura, compartieron el estrado, la vicepresidenta segunda del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Ana Rosa Rodríguez; la ministra de Justicia y DD. HH de Santiago del Estero, Dra. Matilde O´Mill; la presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, Dra. Patricia Bermejo.

Cabe destacar, que el encuentro fue declarado de interés provincial y legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia. Asimismo, fue declarado de interés a nivel académico por el Superior Tribunal de Justicia; Ministerios Público Fiscal y de la Defensa, respectivamente y el Colegio de Abogados de Santiago del Estero.

Las actividades iniciaron con las palabras de bienvenida, a cargo de la Dra. Rodriguez, quien expresó: "me siento muy complacida en darles la bienvenida a estas jornadas que sirven fundamentalmente para conversar y repensar nuestras prácticas diarias, porque el Derecho Procesal es lo que le da la impronta al ejercicio profesional de la abogacía y de la magistratura".

En ese sentido, la magistrada comentó: "No puedo olvidar mis origenes procesalistas, porque inicié mi carrera docente en la cátedra de Derecho Procesal Civil, con la Dra. Angela Ledesma y todos sabemos lo que ha significalo para el Derecho Procesal, en nuestra provincia y en Argentina. Ella fue una gran motivadora para la realización de encuentros como el de hoy, con exposiciones con discusiones y debates constructivos".

Para concluir, aseveró: "Por ello, es para mi un orgullo darles la bienvenida a todos ustedes. Debemos aprovechar estos momentos de encuentros para enriquecer nuestros conocimientos y promover nuevas experiencias para volcarlas en nuestras prácticas diarias y en la administración de Justicia para todos y todas los santiagueños".

A continuación, la Dra. Matilde O´ Mill se refirió al acontecimiento y en ese sentido indicó: "Me parece sumamente atractivo el título de la convocatoria, porque los desafíos del sistema de Justicia nos involucran a todos, porque todos tenemos algo que ver en la construcción del sistema de Justicia".

"Cuando analizamos estos desafíos, prosiguió, debemos hacerlo de manera situar, analizar en que punto estamos. Cuando abordamos cuestiones de medio ambiente; cuando percibimos que se siguen cuestionando los derechos de las mujeres, cuando los retos digitales corren la frontera constantemente. Son desafíos, porque la evolución de la tecnología nos ofrece muchísimas posibilidades, pero es cierto también implican grandes desafíos y las regulaciones corren siempre por detrás. Por eso, me parece muy importante volver a las fuentes, a o esencial, que son los Derechos Humanos pensando cualquier reto, porque sin inclusión no hay comunidad, sin Justicia no hay paz, sin un Estado de Derecho no hay democracia", agregó.

Seguidamente, hizo uso de la palabra la Dra. Patricia Bermejo, quien agradeció a la Dras. Rodríguez y O´ Mill, por el acompañamiento que siempre brindan a los jóvenes procesalistas. En ese sentido, expresó que "este es una celebración muy especial, porque se va a honrar la memoria del maestro, Dr. Julio Mayer. Quien haya compartido una charla o leído sus obras se ha nutrido de sus fuentes. Él, como otros maestros fueron los heroes silenciosos, que juntos forman una red invisible, que ayuda a una sociedad mejor".

"El título de abogados y abogadas no nos hace mejores, sino más responsables porque el abogado no es un actor de reparte sino un protagonista de los cambios sociales. Como abogados, abogadas; jueces, juezas; legisladores, legisladoras o en cualquier ámbito seremos nosotros mismos quienes forjemos el futuro", concluyó

Finalizadas las alocuciones, tuvo lugar la conferencia, "El proceso en clave de inclusión", a cargo de la Dra. Patricia Bermejo. Seguidamente, se concretaron mesas paneles, donde se abordaron temáticas relevantes de Derecho Procesal.

Devolución Dr. Llugdar a ponencias seleccionadas por concurso

La primera jornada del XII Encuentro Nacional de la Comisión de Jóvenes Procesalistas, “Desafíos Actuales de los Sistemas de Justicia” tuvo continuidad en horas de la tarde del viernes, con el taller de ponencias de la Comisión de Jóvenes Procesalistas, oportunidad en la que el Dr. Eduardo Llugdar, vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia, hizo una devolución de las ponencias seleccionadas, las cuales fueron realizadas por profesionales del Derecho de distintas provincias.

En ese marco, el magistrado agradeció la invitación, para seguidamente, realizar una apreciación general de las seis presentaciones y ese sentido, sostuvo que "en cada una las ponencias se nota el trabajo de investigación, se nota lo interesante de los marcos teóricos para encuadrarlos y sobre todo, las tensiones que pasan los derechos fundamentales en general y especialmente cuando se incorpora toda esta tendencia del Derecho 4.0, dentro de los sistemas de Justicia".

Cabe consignar, que el jurado que seleccionó las ponencias de los jóvenes procesalistas, estuvo integrado por la Dra. Ines Rauek y los Dres Juan Carlos Storniolo y Leandro Ardoy.

Disertación Dra. Ana Rosa Rodríguez.

En horas de la tarde de hoy la Dra Ana Rosa Rodríguez expuso en el XII Encuentro Nacional de Jóvenes Procesalistas sobre la temática “Problemática de la Protección de Datos en el Big Data Judicial. Protección de los datos personales de los trabajadores y las trabajadores en el Proceso Laboral".

A lo largo de su disertación, la magistrada desarrolló conceptos claves como Big Data, Inteligencia Artificial Automatización de procesos y los desafíos y riesgos que estas nuevas tecnologías representan para el derecho a la intimidad y a la exposición de los datos personales de las trabajadoras y trabajores cuando por las defensas de sus derechos se enfrenta a un proceso en la justicia laboral.

En ese marco, la vocal supervisora del Centro Único de Capacitación, sostuvo la necesidad de la normativa acorde y la planificación de las herramientas adecuadas para evitar que los datos personales sean utilizados para fines diferentes de aquellos para que fueron recolectados así como evidenció la necesidad de prevenir los sesgos en la información que pueden conducir a situaciones de discriminación para los y las trabajadoras que se encuentren en estas situaciones procesales.