Marcos Ginocchio se refirió a los rumores de 'affaire' con Coti Romero

Como es costumbre, cada noche del Bailando 2023 se convierte en una gala única, de performances, de escándalos y confesiones como lo fue esta noche de jueves. Marcelo Tinelli -ni bien arrancó el programa- contó que Coti Romero le había hecho "una confesión". "Coti me acaba de dejar un mensaje tremendo. Una confesión, porque hoy es día de confesiones. Vino Coti y me dijo: 'me di un beso con un ex Gran Hermano, que no era el Conejo'. Le pregunté si era un piquito nada más, pero me dijo que fue un chape con lengua en un after de la Bresh", anticipó el conductor. Luego, Ángel de Brito tomó la palabra y dijo: "Se picoteó en un after al ganador de Gran Hermano, a Marcos Ginocchio". Tras lo cual, Marcelo Tinelli acotó: "Te lo chapaste al flaco ese que está en Finlandia", lo que generó que el estudio se llenara de aplausos y felicitaciones para la correntina. En la noche de viernes en LAM, el conductor contó cómo fue el momento del beso: "Coti estaba mal y empezaron a chapar con Marcos. Entendieron que estaban flasheando y la cortaron". A su vez, Ángel de Brito contó cómo fue la secuencia: "El chape fue en el departamento de Agustín Bernasconi" (Cantante de MYA). Pero la bomba no quedó ahi, ya que se conoció a qué otro hermanito besó Coti Romero, y es Nacho Castañares, pero el dato de color de todo esto es que fue mientras estaba de novio con Lucila "La Tora" Villar. Lo que sucedió en el Bailando 2023 llegó a los oídos de Marcos, quien se encuentra en Finlandia por trabajo. El “Primo” hizo un vivo en sus redes y charló de varios temas. En un momento de la charla una internauta escribió: “¿Viste lo que dijo la mentirosa de Coti de vos?”. Entre risas, el galán contestó: “Vi algo ayer cuando estaba en el aeropuerto, pero me parece que lo dijo en joda la prima… porque con ella nunca”.