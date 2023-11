El terror, entre Israel y Gaza: la “zona de los 15 segundos”

Los ataques de Hamas contra la población civil en el sur de Israel lograron el objetivo de expandir el miedo a escala global.

Por Ignacio Mazzocco (*), en diario Clarín

Los seres humanos soñamos con poblar Marte. Nos entusiasma esta aventura e invertimos billones de dólares para lograrlo. Debatimos sobre planetas que están a años luz de aquí. Pero ignoramos un desafío que tenemos a solo 15 segundos de distancia: el Terrorismo.

La “zona de los 15 segundos” es el nombre que reciben las ciudades israelíes fronterizas con la Franja de Gaza (hasta 4 kms. de distancia). Se las conoce con este apodo porque sus habitantes tienen 15 segundos para llegar a sus refugios antiaéreos desde que comienzan a sonar las sirenas que alertan sobre la llegada de cohetes que Hamas lanza desde la Franja de Gaza.

Para que se entienda. Si una abuela de 80 años está hamacando a su nieta de 10 meses en una plaza, entonces tiene 15 segundos para llegar corriendo al refugio más cercano junto con su nieta. De lo contrario, corre serio riesgo de perder su propia vida y la del tesoro que lleva en brazos.

Existen otros “15 segundos” sobre los que deseo escribir aquí. Es el tiempo que me tomó entender la respuesta que el otro día me dio una amiga. Ella, una madre judía de la Ciudad de Buenos Aires, decidió no enviar a sus hijos a la escuela porque un portavoz de un grupo extremista islámico había anunciado que ese día lanzarían una ola de ataques contra judíos en todo el mundo. Este anuncio, combinado con la impensada y brutal masacre realizada por Hamás el 7/10 en Israel, la convenció sobre el peligro real que correrían sus hijos.

Cuando corté la llamada con ella advertí algo, que me partió como un rayo: ellos ya están ganando. El terrorismo ganó. En 15 segundos. Si logran que una abuela deje de hamacar a su nieta en Asia; y que una madre deje sin escuela a sus hijos en América: significa que ganaron. Ya no importa cuántos portaviones envíe los Estados Unidos al mar mediterráneo. Es irrelevante el poder nuclear de Israel. Es ineficaz el orden penal internacional y las Naciones Unidas. Todo eso se desmorona: en 15 segundos.

El Terror no viaja en misiles. Viaja en nosotros. No tiene lugar. No está lejos; ni cerca. No tiene cara. Ni corazón.

Pero nosotros sí. Y no queremos vivir así. Piénsenlo. Un minuto.

(*) Profesor de la Universidad de San Andrés