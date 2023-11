A horas de la final entre Boca y Fluminense: 10 datos sobre el árbitro Wilmar Roldán

El juez colombiano será quien imparta justicia en el estadio Maracaná en el partido que comienza a las 17.

Serán 23 los protagonistas que saltarán al campo de juego del mítico Maracaná para presenciar la final entre Boca Juniors y Fluminense. A los futbolistas se les sumará el árbitro, Wilmar Roldán, colombiano de 43 años que desde hace rato es considerado uno de los mejores de Sudamérica. Sus inicios en el fútbol continental con el Xeneize de protagonista, el antecedente negativo con Juan Román Riquelme en cancha, su idolatría por un ex árbitro argentino, la relación con Lionel Messi y por qué no fue convocado para el Mundial de Qatar 2022. ¿El dato estadístico? Es el referí con más partidos dirigidos en el certamen con 116.

1- Su ídolo, Javier Castrilli

“El Sheriff fue el mejor de todos los tiempos. Yo siempre quise parecerme a él. La vez que lo conocí, le dije que no le llegué ni a los tobillos y él me respondió que no, que llegué hasta Júpiter. Me emociono al hablar porque lo veo a cada rato y yo quería ser él. Traté de hacer cosas de él, pero con las mías propias”, declaró Roldán sobre el ex árbitro argentino que se hizo notar a nivel nacional y continental.

2- Por qué se cataloga "domador de leones"

Con 1,90 de altura, Wilmar Roldán impone respeto entre los futbolistas en cada partido. A esa virtud se refirió en una entrevista con WinSports de Colombia antes de la final: “Los jugadores son unos leones en el campo de juego. Si uno entra como un corderito, te despedazan en cinco minutos. Por eso uno también tiene que entrar como un domador de leones”. Y completó: “Ahí juegan muchas aristas. Hay momentos en el partido donde uno puede hablar tranquilo y se puede reír, o tiene que ir al frente y llamarle la atención a los jugadores. Ellos saben, me conocen y yo los conozco a todos. Es una relación agradable que tenemos entre todos”.

3- El fanatismo por la Libertadores y su debut

“Yo soy hincha de la Copa Libertadores desde niño. Soy seguidor desde cuando se clasificaban dos equipos colombianos y jugaban en zonas con dos chilenos, brasileños o argentinos. Esas noches eran épicas. Ver la entrada a esos estadios con las bengalas, la multitud, la emoción y la mística especial. Me enamoré desde niño de esta competencia”. Wilmar Roldán debutó en la Libertadores de 2008 justamente con un partido que tuvo a Boca como protagonista: en cancha de Vélez, el Xeneize empató 2-2 ante Atlas de México por la ida de los cuartos de final (luego ganaría 3-0 de visitante y pasaría a semis).

4- Su antecedente negativo con Boca

La primera final de Copa Libertadores que dirigió Wilmar Roldán fue la revancha entre Corinthians y Boca Juniors en 2012. En el Estadio Pacaembú, el Timao se impuso 2-0 por los tantos de Emerson Sheik y gritó campeón. Para la visita estuvo Juan Román Riquelme, que tras el match confirmó su retiro momentáneo del fútbol. Al año siguiente (2013), el árbitro colombiano fue designado para la final revancha entre Atlético Mineiro y Olimpia (también ganaron los brasileños), y en 2014 hizo lo mismo en el duelo definitorio entre Nacional de Paraguay y San Lorenzo, por la ida en Asunción.

5- Sus otras profesiones

Al margen de su carrera como árbitro, Wilmar Roldán es Licenciado en Educación Física por el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Especialista en Gerencia deportiva por la UNAULA y Presidente de la Corporación Arbitral Social y Deportiva de Antioquia CASDA, donde promueve el oficio para los más jóvenes (los que son menores de 23 años pueden hacer cursos de arbitraje gratis) no estén al desamparo con situaciones de violencia en Medellín.

6- Selfies en la Bombonera

Una situación peculiar se dio en la previa del encuentro entre Boca Juniors y Palmeiras por la semifinal de ida de la actual edición de la Copa Libertadores. Una hora y media antes del inicio del cotejo, el árbitro salió al campo de juego junto a sus colaboradores para caminar el césped y revisar los arcos. El colombiano esbozó una sonrisa al escuchar una cumbia por los altoparlantes de La Bombonera y una silbatina bajó desde las tribunas, marcándole la cancha. Cuando Roldán se dirigió hacia la mitad del campo, tomó su teléfono móvil y comenzó a filmar a las tribunas. Luego, le solicitó a uno de sus asistentes que lo retratara con los fanáticos de fondo. Para los flashes, abrió los brazos. Y explotaron las redes con sus gestos.

7- Por qué no fue a Qatar 2022

Luego de su polémica exclusión de la nómina de árbitros para Qatar 2022, Wilmar Roldán se descargó en una entrevista en la que le apuntó -sin nombrarlo- al ex colegiado colombiano Óscar Ruiz: “Es algo inexplicable, no encontramos razón, aunque hay un trasfondo. En Colombia se muere más la gente de envidia que de cáncer y por ahí va la cosa, entonces no permiten que uno haga las cosas para no igualar el récord de nadie”. Ruiz es el único juez colombiano de la historia que dirigió en tres Mundiales (cuatro partidos en Corea-Japón 2002, otros cuatro en Alemania 2006 y tres en Sudáfrica 2010) y tuvo a cargo un total de 11 encuentros. Roldán, que se privó de estar en la última Copa del Mundo (Colombia no fue representado por ningún árbitro principal y solo Nicolás Gallo estuvo entre los del VAR), dirigió dos cotejos en Brasil 2014 y otros dos en Rusia 2018. Dejó entrever que, si lo citaban para Qatar 2022, iba a alcanzar a Ruiz y podía llegar a desplazarlo en la siguiente Copa del Mundo.

8- El único jugador al que le pidió un autógrafo

Faustino Asprilla, ídolo de un Wilmar Roldán que aseguró que nunca en toda su carrera le pidió una camiseta a un jugador: “Al único que le pedí un autógrafo fue a Asprilla. Para mí ha sido el más grande. Me levantaba para verlo jugar en el Calcio con el Parma”. Tino, el privilegiado.

9- Su relación con Lionel Messi

“Me tocó dirigirlo 10 u 11 partidos. Uno solamente puede tener respeto y admiración por estas personas, son de primer nivel. Me tocó ver al Messi que arrancaba de mitad de cancha sacándose a todo el mundo y escondía la pelota. Hasta a uno como árbitro le dificultaba ver dónde iba el balón. Ahora ya es un tipo más tranquilo, se sabe ubicar mejor, está en el momento y lugar indicado. Sabe pasar, sabe desmarcarse. Está en una faceta diferente a la de hace diez años”, analizó sobre el antiguo y actual Messi. Y mencionó por qué no tiene inconvenientes con el trato: “Cuando hablamos de futbolistas de primer nivel, no se meten con el árbitro a no ser que esté tomando malas decisiones. O a menos que haya pasado una situación en el partido y ellos hayan quedado con una duda”.

10- Hasta cuándo piensa dirigir

Hace algunos meses, declaró: “Creo que el final está cerca, todo tiene un comienzo y un final. Trataré de disfrutar estos momentos que me pueda dejar el arbitraje e iré paso a paso. Cuando llegue mi retiro puedo ir a seguir enseñando porque soy docente titulado”. Además, deslizó en la previa a la final que tiene dos años más de hilo en el carretel. Contemplando esa idea, es posible que aguarde por su convocatoria para el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026 y luego cuelgue el silbato.