El Gobierno adelantó que trabaja para bajar los impuestos al sector agropecuario

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, desmintió la versión que indica que el ministro de Economía, Sergio Massa, esté pensando en subirlos. "Quiero llevarle tranquilidad a los productores", indicó.

El Gobierno aseguró que trabaja para bajar los impuestos al sector agropecuario. Lo hizo a través del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, quien desmintió categóricamente las versiones que barajaban un incremento. “Lo quiero dejar en claro, Sergio Massa está pensando en bajar impuestos al sector agropecuario y no en subirlos. Quiero llevarle tranquilidad a los productores, no estamos pensando en subir impuestos sino en bajarlos y lo empezamos a hacer hace 90 días”, escribió en su cuenta de Twitter. Bahillo enumeró las acciones concretas hasta el momento y mencionó: "Bajamos a cero las alícuotas, eliminamos las retenciones a las Economías Regionales, del maní, arroz, vitivinicultura, tabaco, cítricos, y eso son fondos que quedan en el sector por u$s190 millones". En diálogo con Red Rural, el funcionario comentó que su deber es el de "trabajar en mejorar la estructura impositiva para darle la previsibilidad hacia la rentabilidad que necesita el productor". Por último, contó más sobre el plan de gobierno que se viene trabajando con el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, y detalló: “La idea del Gobierno es no gravar y no incluir en bienes personales a los inmuebles rurales, aclaro para que no haya ninguna confusión, los inmuebles rurales locales en el país no van a ser gravados, en todo caso está está en evaluación los inmuebles rurales en el exterior”.