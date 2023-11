Javier Milei y Sergio Massa definieron su campaña hasta el balotaje: la lista de ciudades qué visitarán

Mientras que Sergio Massa continúa haciendo eje en cómo piensa su futura gestión, Milei apostará a cerrar su campaña en Córdoba.

El balotaje es inminente: quedan 16 días para que se defina el próximo presidente de los argentinos. Ante ello, tanto Sergio Massa como Javier Milei buscan fortalecerse en distritos populosos, privilegiando aquellos en donde buscan retener votos o absorber el electorado que eligió alternativas que no llegaron a esta instancia. Mientras que el candidato de Unión por la Patria viene de jornadas intensas que lo llevaron, en las últimas 48 horas, a Santa Rosa, Mar del Plata y finalmente a Mendoza, el referente de La Libertad Avanza realizó su última aparición pública en la Asamblea Legislativa, en la Cámara de Diputados, y retomará su recorrido de caravanas a partir de este fin de semana. Campaña de Javier Milei: qué ciudades visitará Este sábado, Javier Milei visitará dos municipios del conurbano bonaerense, territorio donde debe tomar envergadura su candidatura. A partir de las 10 horas en las calles Alvear y Arenales del municipio de San Isidro. Posteriormente, visitará El Palomar, partido de Morón, en una actividad que iniciará al mediodía en la Plaza de los Aviadores. Se espera que no exista presencia visible de dirigentes de otro espacio que no integren La Libertad Avanza, al menos en estas dos visitas. El lunes tiene programado otras dos caravanas por el conurbano. Primero irá a la localidad de Ciudadela, partido de Tres de Febrero. Luego, tiene programado pisar La Matanza: realizará una caravana en Ramos Mejía. Al día siguiente saldrá de la provincia de Buenos Aires para concurrir a dos ciudades populosas en donde contó con apoyo electoral: Paraná y Rosario. Volverá a territorio bonaerense el miércoles, para repetir actos en municipios donde siempre tuvo acompañamiento callejero, como lo son La Plata y Lanús. Su agenda del jueves la circunscribirá a una visita a la ciudad de Mendoza, distrito en el que fue el candidato presidencial más votado pese a que no contó con candidato a gobernador. El acto porteño llegará el viernes, en lo que representa su última aparición previa al debate: será en el Parque Lezama, donde cerró la campaña 2021. El acto de cierre lo llevará a una ciudad icónica del antiperonismo: Córdoba capital. Allí salió primero, superando sorpresivamente al gobernador cordobés Juan Schiaretti y a la favorita previa Patricia Bullrich. Resta definir si será el miércoles 15 o el jueves 16 de noviembre. Campaña de Sergio Massa: qué ciudades visitará La campaña de Sergio Massa cuenta con mayor hermetismo, ya que está atada a las posibilidades de la agenda de gestión del Ministro de Economía. Más allá de los rumores de un cierre con caravana incluida en La Matanza, se confirmó que el candidato de Unión por la Patria participará el próximo sábado del acto por el aniversario de creación de la Policía Federal Argentina. También cuenta con una invitación para ir a La Plata el lunes, en un evento simbólico que nucleará a Axel Kicillof con los intendentes electos del municipio anfitrión, de Berisso y Ensenada. La próxima semana, Massa apuntará a distritos amarillos: visitará Corrientes y Entre Ríos, que en las últimas elecciones gubernamentales cambió la gestión peronista por la del PRO. Córdoba y Santa Fe aparecen como lugares ineludibles para el candidato. ¿Se repetirá Tucumán?