Los actores de Friends le dieron el último adiós a Matthew Perry en un funeral íntimo

El popular actor ya descansa en Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles, donde también están los restos de Michael Jackson y Paul Walker.

Una semana después de su inesperada muerte a los 54 años, todos los familiares y seres queridos de Matthew Perry han dicho adiós al popular actor en un emotivo funeral que ha tenido lugar este viernes 4 de noviembre en el Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles (California). Se trata de un cementerio que está situado en las cercanías de los estudios Warner Bros y en el que reposan los restos de otras leyendas del mundo del espectáculo como Michael Jackson, Paul Walker, Clark Gable, Humphrey Bogart, Walt Disney y Brittany Murphy.

Según ha podido saber la revista estadounidense People, el servicio religioso duró dos horas (comenzó a las tres de la tarde y terminó a las cinco) y se celebró en la más estricta intimidad, puesto que tan solo asistieron 20 personas. Un pequeño grupo en el que destacaban los otros cinco protagonistas de Friends: Jennifer Aniston (Rachel); Courtney Cox (Mónica); Lisa Kudrow (Phoebe); Matt LeBlanc (Joey); y David Schwimmer (Ross).

Durante los diez años que la comedia estuvo en emisión, los intérpretes forjaron una bonita amistad que supieron conservar con el paso del tiempo. Por ello, el resto del elenco está completamente conmocionado y con el corazón roto de dolor, tal y como relataron en un comunicado conjunto que emitieron en el ya citado medio de comunicación. “Estamos devastados por la pérdida de Matthew”. Una carta en la que también pedían respeto y privacidad. “Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un tiempo para llorar y procesarlo”.

También hay que recordar que para el artista sus compañeros de reparto fueron uno de los mayores apoyos en su lucha contra los problemas de adicción al alcohol y las drogas. “Siempre fueron pacientes y comprensivos conmigo. Nunca me dejaron solo. Éramos como los pingüinos, cuando uno se sentía enfermo o herido los otros lo respaldaban”, relató Perry en su libro de memorias Friends, Lovers and The Big Terrible Things (Amigos, amantes y aquello tan terrible).

De la misma manera, en esta despedida estuvieron presentes su madre, Suzanne; su padre, John Bennet Perry; y su padrastro, Keith Morrison. A pesar de que el actor nunca se casó ni tuvo hijos estaba muy unido a sus progenitores y a sus cinco hermanos pequeños, Caitlin (42), Emily (38), Will (36), Madeleine (34) y Mia (37), por lo que está previsto que sean ellos quiénes hereden su abultada fortuna, que se estima que asciende a 120 millones de euros. El mítico Chandler Bing también estaba muy involucrado en proyectos benéficos para ayudar a personas con su misma enfermedad por lo que tampoco se descarta la opción de que algunas ONGs puedan beneficiarse de alguna manera de este dinero.