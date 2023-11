"Igualdad y diversidad", el pedido de los dirigentes en el Día del Orgullo LGBT de cara al balotaje

La marcha de hoy se realiza con diferentes convocatorias que reclaman "por un Orgullo con derechos y un Estado democrático que los garantice", mientras piden frenar "a les antiderechos".

Una Argentina inclusiva que respete la "diversidad" y "la igualdad de derechos" fue el pedido que expresaron dirigentes políticos, de cara a una nueva edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ que se realiza hoy desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación, a dos semanas del balotaje que definirá al próximo presidente.

"Hoy se celebra la 32° Marcha del Orgullo, que tiene como objetivo visibilizar reclamos, conquistas y expresar el orgullo por todas las formas de orientación sexual, identidad y expresión de género. En este día, reafirmamos nuestro compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos, la igualdad y la diversidad para construir una sociedad más inclusiva para todos, todas y todes", expresó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter).

La marcha de hoy se realiza con diferentes convocatorias que reclaman "por un Orgullo con derechos y un Estado democrático que los garantice", mientras piden frenar "a les antiderechos", en un contexto de avance de discursos negacionistas encabezados por la fórmula presidencial de La Libertad Avanza, de cara al balotaje del 19 de noviembre.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, también se sumó a los deseos de celebrar "la diversidad, el amor y los logros en la lucha por la igualdad".

"Cada derecho ganado es el resultado de años de valentía, resistencia y sororidad entre nosotres. Defendamos nuestros derechos frente al odio y la intolerancia", publicó la funcionaria en su cuenta de la red social.

Por su parte, la presidenta de AySA, Malena Galmarini, llamó a construir "una Argentina inclusiva, que respete la diversidad" y "con igualdad de oportunidades".

"Orgullo de nuestra lucha, orgullo de nuestra historia. Queremos una Argentina inclusiva, que respete la diversidad. Una Argentina con igualdad de oportunidades. No solo vamos a cuidar los derechos conseguidos, sino que vamos a seguir trabajando en más políticas para las diversidades. Celebremos el #Orgullo!", publicó Galamarini en las redes.

En tanto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, sostuvo: "Al closet nunca más. Al pasado no se vuelve. Los derechos no se quitan. Los ideales no se resignan".

"En tiempos en los que la derecha conservadora construye metáforas violentas y cuestiona conquistas, nuestra mejor defensa es la voz y la mejor herramienta es el voto. Sigamos deconstruyendo y construyendo las ideas hasta que todo sea como lo soñamos", concluyó Moreau su publicación.