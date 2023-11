Charly García tendrá una esquina con su nombre en Nueva York

El astro del rock será homenajeado en "la ciudad que no duerme", más precisamente en las calles Walker Street y Cortlandt Alley.

A cuarenta años del lanzamiento del disco "Clics Modernos", una esquina de Nueva York tendrá el nombre de Charly García. La esquina ubicada en las calles Walker Street y Cortlandt Alley, en donde se tomó la foto de la portada del icónico álbum pasará a llamarse “Charly García Corner”. La foto de la portada del disco es obra de Uberto Sagramoso, a quien Charly había convocado para que lo retrate en algún lugar de Manhattan. En una recorrida, el músico quedó impactado por un graffiti realizado por el canadiense Richard Hambleton en donde se veía una silueta negra. Al lado, figuraba otro escrito con aerosol con el nombre de una ignota banda llamada Modern Clix. Dicho álbum es recordado ya que contiene clásicos como "No me dejan salir", "Los dinosaurios" y "Nos siguen pegando abajo", entre tantos, y que marcó una bisagra en la escena del rock argentino. La iniciativa fue de Mariano Cabrera, un actor argentino radicado en esa ciudad, quien contó con el apoyo del Consulado del país en la "Gran Manzana" para poder plasmar su homenaje. Aunque el lugar ya no cuenta con la misma fisonomía que presentaba cuando se tomó la foto, porque actualmente funciona allí un hotel, se colocará una placa con la leyenda "Charly García corner" (esquina Charly García) el próximo 6 de noviembre, a las 11, hora de Estados Unidos. La ceremonia contará con la actuación de un grupo conformado por el baterista Fernando Samalea, el bajista y tecladista Fabián "El Zorrito" Von Quintiero, la cantante Hilda Lizarazu, Kiuge Hayashida en guitarra y Toño Silva en batería, todos ellos integrantes de distintas bandas de García. El agasajo se extenderá después en las oficinas del Consulado, en donde habrá un ágape y se prevé una jam session, un encuentro informal de improvisación musical.