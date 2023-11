Pablo Toledo se impuso en los 21K del Maratón 125º Aniversario de El Liberal

El atleta santiagueño fue el mejor en una de las competencias más importantes del país que se corre año a año en la Capital de Santiago del Estero.

Pablo Toledo cruzó la meta primero y se quedó con la victoria en los 21 kilómetros del Maratón 125º Aniversario del diario El Liberal, que se disputó este domingo en las calles de la Capital de Santiago del Estero.

Toledo cumplió con los 21 mil metros de recorrido en un tiempo total de 1 hora, 4 minutos y 54.9 segundos, escoltado por René Fuentes con un registro de 1h5m44.1s, mientras que el podio fue completado por Gerardo Atía con un tiempo de 1h10m24.5s.

“Me da mucha alegría poder festejarlo con la gente que me banca, toda mi vida entrené para esto”, afirmó el ganador.

“Mientras corría me acordaba de mi abuela y me da alegría saber de qué mañana va a abrir el diario y me va a ver ahí”, afirmó.

“Es mucho más que un récord provincial o un sponsor, hoy se cumple un sueño más”, sentenció.