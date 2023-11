Rosana Díaz logró el triunfo entre las damas en los 21K del Maratón 125º Aniversario de El Liberal

La riojana aceleró en el cierre y se quedó con la victoria en la distancia más larga de la competencia entre las mujeres.

La riojana Rosana Díaz festejó la victoria en el Maratón 125º Aniversario del Diario El Liberal, en la distancia de 21 kilómetros, rompiendo con el dominio santiagueño en esta edición de la principal prueba de calle que se desarrolla año a año en la Capital de Santiago del Estero.

Para cumplir con el recorrido total, Rosana Díaz empleó 1 hora, 23 minutos y 23.3 segundos. La riojana terminó delante de una de las favoritas, la bandeña Ivanna Herrera Loto con un tiempo de 1h23m41.4s y por la atleta local, Gisela Díaz que lo logró en 1h24m2.9s.

“No lo puedo creer, no caigo. Hubo mucho viento, pero a los 7k sabía que tenía que seguir con alma y corazón. Es muy lindo el circuito, al año lo volvería a hacer, es mi primera vez en Santiago”, contó Rosana tras cruzar la meta.

“Siempre soñaba venir, el año pasado hice los 10k y este año me decidí a último momento. Duplicó mis expectativas y superé mis tiempos”, afirmó.

En tanto, contó: “Es un sacrificio enorme porque no me dedico a esto, tengo familia, trabajo y me vine a correr, es mucho sacrificio, pero vine con un objetivo y lo logré”.

“Le dedico el triunfo a mi familia, a mis hijos que siempre me bancan, a mi entrenador Gramajo y a mis compañeros que me acompañan económicamente”, concluyó Díaz.