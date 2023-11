El rearmado del Boca 2024: los que podrían irse del club

Tras la caída en la final de la Copa Libertadores, el plantel xeneize podría sufrir una renovación de cara a la temporada que viene.

El sueño de Boca en la Copa Libertadores llegó a su fin, pero la obsesión por lograr la séptima victoria aún arde en el club. El equipo de Fernando Diniz, Fluminense, lo derrotó por 2-1 en el Maracaná de Río de Janeiro, eliminándolo de la competición y dejando atrás la posibilidad de acariciar el anhelado título bajo la gestión de Ameal y Riquelme.

Aunque aún existe la oportunidad de clasificar a futuras competiciones a través de la Copa Argentina, la tabla anual o la Copa de la Liga, el bajo rendimiento mostrado por Boca bajo la dirección de Jorge Almirón en los últimos tiempos sugiere una renovación profunda del equipo para la próxima temporada, lo que podría incluir ventas y el final de ciclos de algunos jugadores.

Los que se podrían emigrar a Europa

Valentín Barco, a pesar de no haber tenido un desempeño destacado en la final debido a una pequeña fatiga durante la semana, se ha convertido en la joya más preciada del equipo de Boca. A sus 19 años, este lateral izquierdo ha demostrado estar a la altura de un club como Boca, con solo 31 partidos en la Primera División. Su estilo pícaro, atrevido, habilidoso y su personalidad atraen la atención del poderoso Manchester City, que estaría dispuesto a superar las ofertas de otros clubes interesados como Brighton o Leipzig en el próximo mercado de pases de enero.

Boca ya había rechazado dos ofertas de Las Gaviotas por Barco: una de 8 millones a cambio del 80% de su ficha y otra de 9 millones por el 85%. Sin embargo, el joven jugador de la Selección Argentina Sub-20 eligió quedarse para disputar la Copa Libertadores hasta el final. Ahora que la competición ha terminado para Boca, el club buscará renovar su contrato, que vence en diciembre de 2024, y aumentar su cláusula de rescisión, actualmente valorada en 10.000.000, una cifra accesible para los clubes europeos.

Cristian Medina es otro jugador que podría seguir un camino similar al de Barco. Durante el 2023, ha demostrado una gran regularidad en su rendimiento. En agosto, renovó su contrato hasta diciembre de 2027, con una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares, que podría aumentar a 20 millones en caso de ser transferido en el próximo mercado de pases. El mediocampista ha mejorado su capacidad goleadora en los últimos meses, lo que lo hace aún más atractivo para los clubes europeos.

Además de Barco y Medina, Exequiel Zeballos y Ezequiel Fernández podrían ser objeto de interés por parte de clubes europeos, aunque hasta el momento no han recibido ofertas concretas.

Las posibles bajas del equipo

En cuanto a los jugadores que podrían dejar Boca, hay varios cuyos contratos finalizan en diciembre, como Miguel Merentiel, Facundo Roncaglia y Diego González.

Aunque el club planea ejercer la opción de compra por Merentiel, los otros dos jugadores no formarían parte del proyecto para 2024. Merentiel apenas ha tenido minutos en el campo durante el 2023 debido a lesiones y ha sido suplente en los partidos de la Copa Libertadores. Roncaglia, por su parte, no ha tenido un buen rendimiento desde su regreso y no ha tenido oportunidades en la fase eliminatoria de la Copa Libertadores.

Juan Ramírez es otro jugador cuya continuidad en el club podría estar en duda para el próximo año. A pesar de haber sido titular en el Superclásico contra River, su actuación no fue satisfactoria, y no ha tenido un buen desempeño a lo largo del 2023. Su contrato vence en diciembre de 2026.

Por motivos de edad, el arquero Javier García también podría dejar Boca, ya que las jóvenes promesas como Leandro Brey o Santiago Díaz Robles podrían superarlo a largo plazo. Su contrato, sin embargo, se extiende hasta diciembre de 2024.

Qué pasará con Benedetto y Fabra

La derrota en el Maracaná también plantea interrogantes sobre el futuro de jugadores con más experiencia en Boca, como Frank Fabra, cuya relación con la afición se ha visto afectada por una expulsión fuera de lugar en el partido. A pesar de su trayectoria en el club, es posible que se busquen ofertas por él en el próximo mercado de pases.

Otro jugador veterano que podría dejar el club es Darío Benedetto, cuyo rendimiento en el 2023 ha sido cuestionado. Aunque tuvo un momento destacado en la Supercopa Argentina, su falta de goles en la Copa Libertadores y la competencia en la delantera podrían llevar a su salida del equipo.

La derrota en la final de la Copa Libertadores plantea un período de incertidumbre y cambios en Boca Juniors, con la posibilidad de una profunda renovación en el equipo y la salida de varios jugadores.