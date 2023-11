Fátima Florez desmintió los rumores de crisis con Javier Milei y subió una romántica foto

La imitadora volvió a mostrarse junto al candidato presidencial, tras las versiones de un supuesto distanciamiento entre ellos.

Fátima Florez publicó una foto romántica con Javier Milei. Tras los fuertes rumores de crisis en la pareja, la humorista no dudó en mostrar a través de sus redes sociales lo unidos que están.

“Te amo”, escribió la imitadora en la historia de Instagram que subió en las últimas horas. En la postal se los puede ver muy juntos, en lo que parecería ser el interior de una casa. Mientras ella posó sonriendo, el líder de La Libertad Avanza miró a cámara y levantó el dedo pulgar.

Además de sumarle un emoji de corazón violeta -el color que caracteriza al partido de Milei- Fátima eligió una particular canción para el posteo. “Always On My Mind” es el tema de Elvis Presley con el que la humorista musicalizó su foto junto a su actual pareja.

“Siempre estuviste en mi mente”, expresa parte de la letra que Fátima seleccionó para su historia de Instagram. De esa manera, dejó en claro que aún continúan en pareja, pese a los rumores que trascendieron sobre un presunto conflicto y distanciamiento.