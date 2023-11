El duro mensaje contra Boca de la mamá del policía que se quitó la vida después de la final de la Libertadores

La madre de Marcelo Alejandro Morales fue contundente contra los jugadores del “Xeneize” tras la drástica decisión de su hijo. “Por ellos se mató”, dijo entre lágrimas.

Verónica, la madre de Marcelo Alejandro Morales, el policía que se quitó la vida tras la final que Boca perdió ante Fluminense por Copa Libertadores, culpó a los jugadores por la muerte de su hijo. “Boca es una basura porque a mi hijo me lo mataron. Por ellos se mató mi hijo. Por Boca. Yo ahora no lo tengo y no hay ningún jugador ni nadie que a mí me dé el pésame”, dijo.

En este sentido, habló sobre el fanatismo que el joven de 23 años tenía: “Era un fanático, era re fanático de Boca. Si perdía él estaba mal, se ponía mal, estaba triste, se daba piñas. Él decía que no podía perder, que Boca era lo más grande”.

Momento antes del hecho, contó a Crónica TV que Marcelo estaba mirando el partido junto a su primo y su padre. “Yo le decía que tenga fe, que íbamos a ganar”, continuó.

En esta misma línea, su primo dijo que tras el partido se fue de la casa. “Al rato me llamó la hermana diciéndome que se había pegado un tiro. Todos los partidos que miraba con él estaba loco, era muy fanático. Puteábamos los dos juntos. No amenazó con hacer nada, ni tampoco dio indicios”, comentó.