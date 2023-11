Le regalaron un top por comprar en un local de ropa y realizó un "reclamo" insólito

Una mujer hizo un pedido a través de una página web y le llegó de manera correcta, pero decidió contactarse con el negocio debido a un detalle que le llamó la atención. La conversación se volvió impactante y generó mucha repercusión.

Son muchas las marcas comerciales que ofrecen descuentos a sus clientes e incluso regalos, con el objetivo de mejorar su imagen y favorecer sus ventas. Sin embargo, no todas las personas saben aprovecharlo y se generan situaciones totalmente inesperadas, tal como la que tuvo que pasar una joven con su emprendimiento de ropa.

Resulta que una clienta compró un top blanco y otro de color rosa, pero cuando le llegó su pedido notó algo extraño: había una prenda de más. Enseguida le escribió a la administradora del negocio, quien resolvió su inquietud de manera rápida y eficiente. No obstante, la charla no terminó ahí.

Fue la usuaria "gabuleta" de X (antes Twitter) quien compartió la secuencia: "Esto me reventó de bronca y ni siquiera me pasó a mí", redactó en la descripción de su publicación, donde adjuntó una captura de pantalla de la conversación para comprobarlo. Obtuvo casi 2 millones de visualizaciones y generó una gran repercusión por parte de los usuarios.

"Hola. Me llegó todo bien, gracias, pero hay un top negro y yo solo pedí uno blanco y otro rosa", fue el primer mensaje por parte de la clienta, el cual dio inicio a la conversación. Desde la marca, le contaron que se trataba de un presente. "Hola. ¿Cómo estás? Sí, el negro es un regalo nuestro", respondió la encargada del negocio.

A pesar de haber obtenido su contestación, la persona que hizo la compra no se rindió: "Ah, pero no uso negro. ¿No me lo pueden cambiar por otra cosa? ¿O me das la plata? Así me compro otra cosa", continuó. En este momento, la dueña no podía creer lo que le estaba ocurriendo y mucho menos la reacción de la mujer.

"No, Caro. Sos de Santa Fe, cambiarlo es imposible. Y no te puedo devolver la plata, si es un regalo. Espero que lo disfrutes y te animes con el top color negro. Va a quedar muy lindo con el jean beige o el short pollera", fue la respuesta definitiva que obtuvo de la marca.

Por último, la clienta volvió a consultar si había posibilidades de que le dieran "la plata", ya que no tenía intenciones de quedarse con el top de regalo. "Me desmayo", "Tiene el domicilio, puede ir personalmente a re cag... a trompadas", "Es un regalo. ¿Qué no entiende?", "Regalalo si no lo querés, Caro, dale. No pasa nada. Se agradece y listo", fueron algunos comentarios de los usuarios.

"Me pasa. En estos días voy a dar regalitos y ya estoy pensando en la cantidad de mensajes tratando de elegirlo y de cambiarlo. Un poco se van las ganas de hacer cosas así", contó una mujer que también posee un emprendimiento y acostumbra a utilizar esa estrategia de marketing.