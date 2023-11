Esmeralda Mitre muy enojada con Luis Majul: "Es vergonzoso"

La actriz expuso al periodista a través de redes sociales y manifestó su claro descontento con el trato que le brindó a Sergio Massa.

Esmeralda Mitre enfrentó a Luis Majul y expuso la actitud en contra de Sergio Massa que tuvo el periodista durante su editorial dominical. La famosa actriz y directora del diario La Nación hizo un fuerte descargo en su cuenta de Twitter y dejó en claro su descontento con la producción del programa.

A través de su programa La Cornisa, el cual se emite por La Nación más, Majul dedicó su editorial del día a "las preguntas que Sergio Massa no puede responder". Esto fue previo a la entrevista que el candidato a Presidente por Unión por la Patria en el mismo ciclo. En este marco, Mitre percibió la actitud malintencionada del periodista y lo dejó expuesto en redes.

"Quiero saber, por qué en La Nación siguen siendo partidarios y antitéticos. ¡Es vergonzoso que en tan importante diario no sean neutrales!", empezó por escribir. Luego, sumó: "Por qué, Luis Majul, (periodista del diario del cual soy accionista) no le haces a Javier Milei ninguna pregunta que no puede responder ¿BAJADA DE LINEA?".