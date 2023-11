Terrible video: un policía atropelló y mató a un nene de 9 años y quedó detenido

Felipe Bautista Yedro viajaba en moto con su hermano mayor cuando fue embestido por un móvil. Falleció en el acto producto de un “aplastamiento”. El efectivo fue arrestado.

Este sábado un nene de 9 años murió luego de ser embestido por un patrullero en la localidad bonaerense de Villa Fiorito. Su hermano de 5 sufrió múltiples fracturas, pero se encuentra fuera de peligro. El policía que conducía el móvil quedó detenido.

El violento episodio ocurrió en la intersección de la calle Necol al 1000, en el cruce con Pio Baroja. De acuerdo a lo informado por fuentes de la causa a la agencia Télam, Agustín Pogonza y Tomás Yedro, primos entre sí, manejaban en moto de regreso a sus viviendas luego de reunirse con sus familiares para ver la final de la Copa Libertadores.

El primero de los jóvenes iba con su sobrino de 5 años en la parte trasera del vehículo, en tanto que Yedro era acompañado por Bautista, su hermano de 9 años. Fue en ese contexto cuando el móvil policial chocó desde atrás a la moto de Pogonza, lo que generó que el menor que viajaba allí quedara herido en el suelo.

Ante esta circunstancia, Yedro rápidamente intentó trasladar al chiquito de cinco años a un hospital y al iniciar el recorrido con sus dos hermanos en la parte trasera de la moto fue chocado por el mismo patrullero cuando realizaba la marcha atrás.

Ante este nuevo impacto, el nene de 9 años murió en el acto producto de un “aplastamiento”, según indicaron los investigadores. Por su parte, el hermano menor fue trasladado al centro de salud con “múltiples fracturas”.

El policía bonaerense que conducía el patrullero, un joven de 21 años, quedó detenido a la espera de ser indagado por el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFIJ) 10 especializada en Delitos Culposos, a cargo de Carlos Patricio Pérsico.

Un vocero judicial explicó a Télam que la investigación se encuentra en manos de la Gendarmería Nacional (GNA) y que se investigan los motivos de la presencia de la patrulla en la zona debido a que “no estaba en su jurisdicción” ni “correspondía a su horario habitual de trabajo”.

Ante esto, un investigador indicó que se busca establecer si los efectivos estaban vinculados con venta de estupefacientes o de recaudar dinero mediante aprietes.

Hasta el momento la policía se encuentra realizando el relevamiento de cámaras en la zona y secuestraron el celular del detenido.

Tomás, el hermano mayor del nene fallecido, contó cómo fue el brutal impacto: “Estábamos con mi primo y mis hermanos volviendo a nuestra casa. Veníamos de ver el partido de Boca. A mi primo lo pierdo de vista porque lo chocan antes”.

Tras ello explicó que no llegó a ver que el móvil iba a volver a chocarlos. “Tratamos de ayudar al más chiquito y lo subo a mi moto. Cuando voy yendo, el policía va en reversa y me choca a mí también. Mi moto iba en marcha, el policía me lleva puesto, yo no lo veo. Lo único que queremos es Justicia”, dijo en diálogo con Crónica TV.

Además, el tío de los menores contó que los efectivos que iban en el patrullero quisieron escapar y que ante esto comenzaron a disparar balas de goma luego de que los vecinos

Asimismo, denunció que fue herido en varias ocasiones por los uniformados. “Quería socorrer y encima me reprimen a mí. Los que me tiraron fueron los mismos policías que mataron a mi sobrino”, explicó Pongonza y mostró las heridas de balas de goma que recibió en el pecho, en sus brazos y en el abdomen.