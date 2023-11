En vivo: Manchester City quiere asegurar su clasificación a los octavos de final de la Champions

El equipo de Julián Álvarez se mide con Young Boys en busca de un triunfo clave.

Manchester City, vigente campeón del fútbol europeo, recibirá al Young Boys de Suiza por la cuarta fecha de la fase de grupos en busca de un triunfo que lo deposite en los octavos de final de la Champions League.

El partido, correspondiente a la cuarta fecha Grupo G, comenzará a las 17 y será televisado por ESPN y Star+.

El City, con el aporte goleador del argentino Julián Álvarez -autor de tres tantos-, ganó los tres partidos disputados, sumó puntaje ideal y quedó a un paso de conseguir el boleto a la fase final por la distancia de ocho unidades que le sacó al tercero y cuarto de la zona.

En caso de volver a triunfar hoy, el equipo de Josep Guardiola se garantizará al menos esa diferencia con seis puntos por jugar, lo que significará su automática clasificación a los octavos, que se disputarán desde febrero del año próximo.

Otro de los equipos que puede sellar su pase de ronda es Barcelona de España, que visitará a Shakhtar Donetsk de Ucrania en Hamburgo, Alemania, por el Grupo H.

Los catalanes, primeros con nueve puntos, pueden extender a esa magnitud su diferencia respecto de los ucranianos, que por el momento ocupan el tercer lugar de la zona.

Entre los partidos destacados del día, también se encuentra el enfrentamiento de Atlético de Madrid -escolta del Grupo E- ante Celtic Glasgow, de local, y la visita del París Saint-Germain, puntero del Grupo F, al Milan de Italia, que buscará su primera victoria para no comprometer su clasificación.

Programación y links para ver los partidos

Martes

Grupo E:

17.00 - Lazio vs. Feyenoord - Hacé click aquí y mirá el partido

17.00 - Atlético de Madrid vs. Celtic - Hacé click aquí y mirá el partido

Grupo F:

14.45 - Borussia Dortmund vs. Newcastle - Hacé click aquí y mirá el partido

17.00 - Milan vs. PSG - Hacé click aquí y mirá el partido

Grupo G:

17.00 - Manchester City vs. Young Boys - Hacé click aquí y mirá el partido

17.00 - Estrella Roja vs. Leipzig - Hacé click aquí y mirá el partido

Grupo H:

14.45 - Shakhtar vs. Barcelona - Hacé click aquí y mirá el partido

17.00 - Porto vs. Antewerp - Hacé click aquí y mirá el partido

Miércoles

Grupo A:

17.00 - Kobenhavn vs. Manchester United

17.00 - Bayern Múnich vs. Galatasaray

Grupo B:

17.00 - Arsenal vs. Sevilla

17.00 - PSV Eindhoven vs. Lens

Grupo C:

14.45 - Napoli vs. Union Berlin

17.00 - Real Madrid vs. Braga

Grupo D:

14.45 - Real Sociedad vs. Benfica

17.00 - Salzburgo vs. Inter