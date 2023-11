¿Cómo evitar estafas en el CyberMonday?

Especialistas en ciberseguridad ofrecen consejos para compras en línea que ayudarán a comprar online de forma segura y prevenir ser víctima de fraudes.

En el marco de la edición del CyberMonday 2023, que se llevara a cabo durante los días 6, 7 y 8 de noviembre, expertos en cibersegurad advierten sobre algunas recomendaciones para que los usuarios eviten ser engañados al momento de comprar. El reconocido evento de e-commerce cuenta con numerosas ofertas y promociones en diferentes categorías de productos tales como: muebles, viajes, salud y belleza, supermercado, indumentaria y calzado, tecnología, entre otras. Por la aceleración de la inflación, ya casi no habrá planes en cuotas sin interés, pero sí numerosas oportunidades. Ante la urgencia por conseguir las mejores ofertas, existen ciertas advertencias que los usuarios de e-commerce deberían tener en cuenta para comprar online de forma segura. Acceder a las marcas que participan del evento a través del sitio oficial de CyberMonday.

de CyberMonday. En caso de recibir promociones por email, verificar que el remitente sea de un correo perteneciente al dominio oficial de la empresa.

sea de un correo perteneciente al dominio oficial de la empresa. Utilizar una conexión privada y evita hacer compras en redes de Wi-Fi no seguras.

y evita hacer compras en redes de Wi-Fi no seguras. Antes de realizar la compra, verificar que la página de internet sea segura , es decir, que inicie con “https://" , y evitar aquellos que parezcan sospechosos.

, es decir, , y evitar aquellos que parezcan sospechosos. Implementar el doble factor de autenticación (2FA) que impida el acceso de una persona no autorizada a tus cuentas. Esto proporciona una capa adicional de seguridad al requerir un segundo método de verificación, como un código enviado a tu teléfono, además de tu contraseña.

(2FA) que impida el acceso de una persona no autorizada a tus cuentas. Esto proporciona una capa adicional de seguridad al requerir un segundo método de verificación, como un código enviado a tu teléfono, además de tu contraseña. Verificar las políticas de privacidad : antes de comprar en línea, revisar las políticas de privacidad y los términos y condiciones del sitio para comprender cómo se manejarán los datos personales.

: antes de comprar en línea, revisar las políticas de privacidad y los términos y condiciones del sitio para comprender cómo se manejarán los datos personales. Utilizar métodos de pago seguros y confiables , como tarjetas de crédito que ofrecen protección contra fraudes.

, como tarjetas de crédito que ofrecen protección contra fraudes. Mantener registro de confirmaciones de compras, sus transacciones y recibos .

. “Es importante que todos sean conscientes de sus compras en línea y tomen precauciones, ya que existen tácticas sencillas para atacar a los usuarios a través de las pantallas. Es fundamental destacar que los ciberataques de phishing suelen generar un sentido de urgencia para obtener información confidencial, lo que les otorga una alta tasa de éxito”, advirtió Carlos Jaureche, Gerente de Insside Ciberseguridad.

Adicionalmente, enfatizó la importancia de implementar la autenticación de doble factor y contraseñas seguras y únicas para las cuentas en línea debido a que “esto proporciona una capa adicional de protección y disminuye el riesgo de accesos no autorizados a sus cuentas”.

“La combinación de prácticas de seguridad sólidas, la concienciación sobre los riesgos y el uso de contraseñas robustas son elementos clave para garantizar la seguridad en sus compras virtuales" destacó Jaureche.