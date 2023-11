Flor Vigna y Luciano Castro se mostraron íntimos en la cama

Los artístas están más juntos que nunca y no tienen dudas en mostrar su relación a través de sus redes sociales donde publican su intimidad.

Flor Vigna y Luciano Castro ya llevan varios meses juntos y no tienen ningún problema en mostrar los avances de su relación a través de sus redes sociales. En especial, mediante Instagram, hacen a sus seguidores partícipes de cómo continúa su vínculo amoroso el cual recién se centró en una gran polémica luego que ella acusara a Lourdes Sánchez de intentar seducirlo a él. Sin embargo, pese a los escándalos, Flor Vigna y Luciano Castro se muestran cada vez más enamorados. De hecho, así lo dejó ella en evidencia con la última fotografía que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram. Con un clip de entrecasa se lo ve a él durmiendo recostado en su cama, sin remera, mientras apoya la mano en pecho de su novia. En cuanto a ella, Vigna se dejó ver con una trikini tricolor muy sensual posando sus piernas sobre él. A esta imagen le adjuntó la canción "Mi ex tenía razón" que, originalmente es de Karol G, pero ella hizo su versión y suele compartirla cada vez que muestra un momento íntimo junto a Luciano Castro. Hay que recordar que Flor y Luciano comenzaron su relación algunos meses después de la separación de él con Sabrina Rojas. Y, si bien en un principio se mostraban muy recelosos de su intimidad, ahora no tienen dudas en revelar detalles de cómo avanza su pareja, la cual aparenta estar en su mejor momento.