Aseguran que varios futbolistas le escribieron a Sofi Martínez tras su crisis con Diego Leuco

Luego de hacer público el difícil momento que a traviesa con su pareja, a la periodista le estarían llegando varios mensajes por redes sociales.

Semanas atrás, Diego Leuco y Sofi Martínez confirmaron que están atravesando una crisis de pareja y decidieron tomar un poco de distancia. Si bien se siguen viendo y compartiendo tiempo juntos, la pareja intenta superar esta etapa y poder seguir con su vínculo. De hecho, en el evento de los Personajes del Año 2023 de revista Gente los dos se mostraron otra vez juntos en público y hasta se retiraron juntos de lugar. En este sentido, el periodista Damián Rojo contó en el programa Bien de mañana, El Trece, que Sofía habría recibido varios mensajes de futbolistas, casados y solteros, durante el último tiempo tras conocerse de su crisis con el periodista. “No sé si millones de personas tienen a los jugadores de fútbol más aclamados del mundo tirándote tiros por redes. No quiero decir que Sofi acceda a nada", precisó el panelista. "Digo, conociendo el paño de los jugadores, no tengo dudas que jugadores casados y solteros la tirotean. No digo que acceda, digo que los jugadores son piratas en general”, añadió el panelista.