"Todo lo que pasa en Argentina tiene que ver con las elecciones"

El licenciado Osvaldo Granados habló en Radio Panorama de cómo se encuentra el panorama político a dos semanas del balotaje.

Como cada mañana, el licenciado Osvaldo Granados tuvo su columna sobre política y economía en Radio Panorama y aseguró que “Sergio Massa quiere ser presidente sea como sea”.

“Hace 4 o 5 años atrás, Julio Bárbaro dijo que Alberto Fernández al lado de los de más era Churchill. Se lo recordé y me llamó para insultarme de forma amistosa y me dijo algo que es incierto e interesante: `Para Massa esta es la ocasión de su vida, él piensa que no va a tener otra más. Va a ser todo lo necesario para lograr ser presidente. No importa lo que diga, lo que prometa, lo que haga después´”.

A su vez también, Granados destacó que Massa fue a buscar a los dos tipos con los que en el 2013 ganaron las elecciones y le impidieron a Cristina cambiar la constitución y quedarse en la presidencia para siempre. Massa estaba aliado con de Narváez y con Urtubey y hoy se vuelve a juntar con los dos.

“Massa quiere ser presidente sea como sea, por eso da créditos baratos, lanzan el plan platita, por eso va a Córdoba a prometerle a los del campo que va a bajar las retenciones. Por eso ahora promete el oro y el moro”, remarcó Granados en su columna y agregó que “hay que estar muy atentos a lo que pasen estas dos semanas, por eso ningún empresario está tomando decisiones, están esperando a ver qué es lo que pasa con las elecciones. Hay que ver qué es lo que pasa hoy con la apertura de mercados, está todo el mundo expectante de eso”.