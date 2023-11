Luis Juez reveló a quién votará en el balotaje: "La opción menos dañina"

El senador nacional anticipó qué hará el 19 de noviembre. Además, cuestionó las divisiones en Juntos por el Cambio.

El senador nacional de Juntos por el Cambio y excandidato a gobernador de Córdoba, Luis Juez, reveló este martes a quién votará en el balotaje del 19 de noviembre. Asimismo, Juez se mostró muy autocrítico respecto al desempeño de Juntos por el Cambio en las elecciones generales.

“Esa es una oportunidad que acabamos de perder nosotros, nosotros malogramos las chances de disputar la final. La van a jugar dos equipos que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros. Por eso yo le digo a los dirigentes Juntos por el Cambio, que no lo tomen con tanta liviandad al tema. Porque nos va a costar mucho volver a jugar una final”, manifestó. Al tiempo que agregó: “Si tenemos que elegir dentro de 12 días, entre el yerno de Moria Casan y el novio de Fátima Flórez, estamos jodidos, alguna cosa mal hemos hecho, ¿no?”.

En ese sentido, agregó: “Hay seis millones y pico de votos que necesitan una representación. Y la verdad, vuelvo a repetir el concepto de que una cosa es elegir, y otra cosa es optar. Y nosotros vamos a tener que optar, porque la verdad que nosotros queríamos que eligieran a nuestra candidata”.

“No pudimos acomodar el vestuario. Lo nuestro era un cabaret. Llegamos en inmejorables condiciones, con aprendizaje, con gestión, con senadores, con diputados, con un gran equipo. Pero bueno, nos embriagó la soberbia, la vanidad, que es lo peor que te puede pasar cuando vos creés que no hace falta que salga de cancha”, expresó Juez.

“Voy a votar a Milei, lo he dicho con claridad. Tengo con Massa un freno ético infranqueable. Lo conozco y es la peor cara que el peronismo puede exhibir”, aseguró el dirigente cordobés en comunicación con radio La Red.

Sobre esto, explicó: “Al otro no lo conozco, tengo un montón de dudas, pero claramente estoy optando, entre dos opciones que no son las mías. Y voy a elegir la opción menos dañina”.

No obstante, aclaró que independientemente de quién gane el balotaje, él continuará como congresista, lugar desde el que se paró para criticar a Cristina Kirchner. “Sea uno u otro, yo voy a ser senador de la Nación, y espero tener el rol que estos dos años no pude cumplir, producto del capricho de la presidenta del cuerpo (la vicepresidenta Cristina Kirchner). Que si no son los temas de ella, no se discute”, sostuvo.

“Ojalá que en los próximos cuatro años sea una institución que funcione, porque estos dos años han sido un espanto”, dijo.