Un reconocido ex jugador de Boca salió a bancar a Fabra: “Parece el culpable de todo y no es así”

Fabián Vargas, ex mediocampista colombiano de gran paso por el Xeneize, habló de la actuación de su compatriota en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense.

Fabián Vargas, ganador de ocho títulos con Boca Juniors, defendió a su compatriota Frank Fabra, a quien señalan como "el culpable" por su expulsión en la derrota en la final de la Copa Libertadores del pasado sábado ante Fluminense.

"No entiendo por qué se habla de Fabra y no del contexto del partido. Le están echando la culpa de la derrota, pero cuando lo expulsan, el equipo ya estaba perdiendo. Siento que se busca un responsable y se encontró a Fabra como culpable de todo y no es así", afirmó Vargas en diálogo con la señal ESPN.

El colombiano, ganador de ocho títulos en dos ciclos con el "xeneize", coincidió con Juan Román Riquelme, ídolo y vicepresidente del club, en el respaldo al lateral izquierdo.

"Son horas difíciles para Frank por la irresponsabilidad que tuvo en los últimos minutos donde lamentablemente se hizo expulsar. Seguramente intentó retroceder el tiempo, pero tiene que asumir las consecuencias de lo que pasó", señaló el exmediocampista sobre la tarjeta roja de Fabra al final del primer tiempo de la prórroga.

"Le preguntaría a Fabra cómo está mentalmente porque la presión será mucho más fuerte y seguramente bajarán los silbidos", advirtió el exjugador que pasó por una situación similar cuando recibió la tarjeta roja en la semifinal de vuelta ante River Plate en la Copa Libertadores 2004.

Para Vargas, el planteo de Jorge Almirón "fue erróneo y le facilitó el trabajo a Fluminense". "Para hacer un análisis del partido hay que hacerlo completo. La estrategia no funcionó. Boca se posicionó muy atrás y muy lejos del arco de Fluminense", analizó el colombiano.

Pese a las críticas a Almirón, Vargas dijo estar "sorprendido" por la renuncia del entrenador a poco de finalizar el año. "Pensé que iba a terminar la temporada porque quedan cosas en juego. Si sintió que su mensaje ya no estaba llegando a los jugadores, quizás prefirió dar un paso al costado", argumentó.

De cara al futuro, Vargas consideró que hay dos técnicos que le gustaría ver en el banco de suplentes de Boca Juniors: Martín Palermo y Ricardo Gareca. "Palermo es un ídolo del club y puede ser importante para este momento donde se necesitan renovar los ánimos y las esperanzas. Y Gareca del que todos sus dirigidos hablan bien, también conoce el Mundo Boca y podría ser una alternativa importante", opinó.